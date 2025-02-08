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"Путін готує росіян до економічних труднощів": в ISW сказали, що він змушений приховувати

Альона Вороніна
8 лютого 2025, 09:01оновлено 8 лютого, 12:05
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Російський диктатор почав готувати росіян до економічних труднощів у 2025 році.
Владимир Путин, Михаил Мишустин
В ISW сказали, що Путін змушений приховувати/ колаж: Главред, фото: скрін з відео Кремля

Основні тези ISW:

  • Кремль приховує ступінь негативного впливу на економіку РФ через війну в Україні
  • Диктатор РФ почав готувати росіян до економічних труднощів у 2025 році

Влада країни-агресорки Росії подовжує свою інформаційну кампанію, щоб приховати ступінь негативного впливу на економіку РФ через війну в Україні.

Така кампанія, ймовірно, спрямована як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

В ISW проаналізували зустріч прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і російського диктатора Володимира Путіна 7 лютого і заяви, які звучали під час цієї зустрічі.

Мішустін і Путін обговорили стан російської економіки. При цьому російський прем’єр заявив, нібито ВВП Росії зріс у 2024 році на 4,1% переважно завдяки "інтенсивному" зростанню російської обробної промисловості. Аналітики зазначають, що, ймовірно, він мав на увазі нарощування Росією своєї оборонно-промислової бази з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Також Мішустін заявив, нібито інфляція в Росії досягла 9,52% у 2024 році, а Путін декларував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція становила вже 9,9%.

"Однак реальна інфляція в Росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку Кремль готовий оприлюднювати (деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в Росії ближчий до 20 відсотків)", – зазначили аналітики.

Крім цього, Мішустін наголосив на низькому рівні безробіття в Росії у 2024 році – 2,5 відсотка. Але, як зазначили аналітики, він лише стисло визнав значний дефіцит робочої сили в РФ, який є причиною низького рівня безробіття в Росії.

Також російський прем’єр зазначив, що у 2025 році економічне зростання Росії може бути менш значним, пояснивши це тим, що нібито "важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання".

"Ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і Путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед обличчям міжнародного економічного тиску. Мішустін стверджував, що паливно-енергетичний комплекс Росії адаптується і знаходить нові ринки збуту", – додали аналітики.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в ЗСУ повідомили про важку ситуацію в Донецькій області. Зараз спостерігається складна ситуація в одному з населених пунктів на Донеччині.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розкрив втрати РФ. Президент розповів, що російські окупаційні сили продовжують штурми, зокрема із залученням військових КНДР.

Нагадаємо, глава МЗС Британії сказав, скільки триватиме війна. Українці чітко усвідомлюють, що не може бути ніякого припинення вогню до переговорів, зазначив Девід Леммі.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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