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Путін повинен щось "учудити", щоб його усунули - Ейдман

Юлія Куришко
26 червня 2023, 04:15
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Путіна можуть "прибрати", якщо російська влада відчує, що це єдиний їхній шанс зберегти режим.
Путін повинен щось 'учудити', щоб його усунули - Ейдман
Коли і хто зможе усунути Путіна / Коллаж kremlin.ru, facebook.com

В інтерв'ю Главреду російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман розповів чи готовий Захід усувати Путіна.

"На даний момент - так. Але його можуть усунути і за інших обставин - наприклад, якщо російська влада відчує, що це єдиний їхній шанс зберегти режим. Адже вони хочуть зберегти свою владу і власність", - зазначив Ейдман.

Для росіян режим - це влада і власність, які вони вже давно спланували передати майбутнім поколінням, вважає політолог.

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"Патрушев же говорив, що вони хочуть створити нове дворянство. Але якщо вони зрозуміють, що Путін ці їхні плани повністю руйнує і єдиний шанс зберегти владу і власність, тобто режим - це його прибрати і може бути навіть здати в Гаагу, то думаю, що вони б на це пішли. Інше питання, що від рішення до реалізації - великий шлях, тому що це ж потрібно організувати якусь змову, зберегти все в таємниці і не попастися. А все це дуже непросто технічно", - підсумував Ейдман.

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС. Заяву очільника України прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Слова Зеленського він назвав брехнею.

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