Хвороба Путіна стрімко прогресує, необхідна операція: ЗМІ назвали ім'я наступника

Володимир Путін / Reuters

Найближчим часом президенту РФ Володимиру Путіну має бути проведене хірургічне втручання. На оперативному лікуванні наполягають лікарі.

Стверджується, що у глави Кремля рак, хвороба Паркінсона і шизоаффіктивний розлад. На час відсутності керувати країною буде секретар Ради безпеки Микола Патрушев, пише британське видання The Sun.

У матеріалі наводяться слова колишнього високопоставленого співробітника Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я чиновника не називається.

На опублікованому записі спотворений голос повідомляє, що протягом деякого часу Путін буде недієздатний, і що стан здоров'я глави Кремля може погіршитися, оскільки у нього рак, хвороба Паркінсона і шизоаффіктивний розлад.

"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний, і поки він буде відходити, давайте припустимо дня 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву, — повідомляється на записі. - Я скажу, що це найгірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям... ми прекрасно знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоаффіктивний розлад. Ми про це говорили неодноразово".

Повідомляється, що онкологічне захворювання прогресує, протягом деякого часу його вдавалося стримувати. "Але зараз весь цей перебіг хвороби прогресує. І прогнози там ... я не хочу зайвий раз ділитися прогнозами, щоб зайвий раз вас не обнадіювати", - йдеться за запису.

Що відомо про наступника Путіна

Микола Патрушев народився в 1951 році в Ленінграді. Директор ФСБ Росії (1999-2008), Секретар Ради Безпеки Російської Федерації з 12 травня 2008 року. Генерал армії РФ.

Вважається, що саме 70-річний Патрушев стоїть за стратегією російської армії в Україні, і що він переконав Путіна ніби Київ нібито затоплений неонацистами.

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Нагадаємо, раніше російський правозахисник Микола Полозов заявив про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова може змінити свого батька в Кремлі.

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