УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Хвороба Путіна стрімко прогресує, необхідна операція: ЗМІ назвали ім'я наступника

1 травня 2022, 17:33

Онкологічне захворювання президента РФ прогресує, протягом деякого часу його вдавалося стримувати.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Найближчим часом президенту РФ Володимиру Путіну має бути проведене хірургічне втручання. На оперативному лікуванні наполягають лікарі.

Стверджується, що у глави Кремля рак, хвороба Паркінсона і шизоаффіктивний розлад. На час відсутності керувати країною буде секретар Ради безпеки Микола Патрушев, пише британське видання The Sun.

У матеріалі наводяться слова колишнього високопоставленого співробітника Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я чиновника не називається.

На опублікованому записі спотворений голос повідомляє, що протягом деякого часу Путін буде недієздатний, і що стан здоров'я глави Кремля може погіршитися, оскільки у нього рак, хвороба Паркінсона і шизоаффіктивний розлад.

"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний, і поки він буде відходити, давайте припустимо дня 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву, — повідомляється на записі. - Я скажу, що це найгірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям... ми прекрасно знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоаффіктивний розлад. Ми про це говорили неодноразово".

Повідомляється, що онкологічне захворювання прогресує, протягом деякого часу його вдавалося стримувати. "Але зараз весь цей перебіг хвороби прогресує. І прогнози там ... я не хочу зайвий раз ділитися прогнозами, щоб зайвий раз вас не обнадіювати", - йдеться за запису.

Що відомо про наступника Путіна

Микола Патрушев народився в 1951 році в Ленінграді. Директор ФСБ Росії (1999-2008), Секретар Ради Безпеки Російської Федерації з 12 травня 2008 року. Генерал армії РФ.

Вважається, що саме 70-річний Патрушев стоїть за стратегією російської армії в Україні, і що він переконав Путіна ніби Київ нібито затоплений неонацистами.

читайте такожКандидатура узгоджена із Заходом: у РФ назвали наступника Путіна

Нагадаємо, раніше російський правозахисник Микола Полозов заявив про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова може змінити свого батька в Кремлі.

Читайте ще:

viber
Володимир Путін Микола Патрушев
Реклама
Популярне
Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часомКінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом Йде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на УкраїнуЙде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на Україну Перехід Меркурія в знак Тільця 7-12 травня: кому зі знаків варто бути обережнимиПерехід Меркурія в знак Тільця 7-12 травня: кому зі знаків варто бути обережними Великий куш, хороші новини та новий будинок - гороскоп на травень 2022 для РибВеликий куш, хороші новини та новий будинок - гороскоп на травень 2022 для Риб Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до святаПривітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята
Підтримайте Главред

Останні новини

17:54

Кабаєва народила Путіну двох синів: ЗМІ розкрили подробиці і вік дітей диктатора

17:54

Почалася евакуація цивільних з Азовсталі: Зеленський розкрив подробиціВідео

17:33

Хвороба Путіна стрімко прогресує, необхідна операція: ЗМІ назвали ім'я наступникаВідео

17:26

Українцям набридло жити у країні переможенихПогляд

17:24

Путін шантажує Європу: Газпром погрожує вже з 21 травня зарубати постачання газу до ЄвропиВідео

Реклама
17:22

Привезли Джолі, щоб відволікти світ від "Азовсталі": в РФ Захарова видала божевільну ідею

17:20

Відома українська співачка показала, що залишилося від її квартири після ракетного удару по КиєвуВідео

16:54

"Це війна": під Білгородом гримлять вибухи, в небі засікли вертольотиВідео

16:26

Під Харковом поранено начальника Генштабу Збройних сил Росії Герасимова - журналістВідео

16:23

Найсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецептВідео

16:18

Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

16:09

Якщо РФ спробує кинути десант до Придністров'я, ЗСУ збиватимуть їхні літаки - Одеська ОВАВідео

15:58

Рашистів відправили в пекло: на Луганщині нацгвардійці знищили екіпаж танка РФВідео

15:31

Російська армія програла свою "Курську дугу" УкраїніПогляд

15:29

Вантаж 200 для Забайкалля: ЗСУ знищили командира роти глибинної розвідки РФ

15:18

"Я готова на ці жертви": Полякова згодна співати українською і підтримала заборону російської музики

15:12

Німецька зброя для Києва не викличе Третю світову, адже та вже почалася - посол України у ФРНВідео

15:10

День сім'ї 2022: дата свята, сердечні привітання і картинки

14:45

Потап заступився за Джолі перед знахабнілою Канделакі

14:12

Анджеліна Джолі сама побажала приїхати в Україну: в ООН "відхрестилися" від візиту актриси

Реклама
13:48

Два місяці були в окупації: жителі села на Харківщині зі сльозами зустрічали захисників УкраїниВідео

13:39

"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається УкраїнаВідео

13:38

Війська РФ намагалися штурмувати позиції на Донбасі: бійці ЗСУ завдали по окупантах удару у відповідьВідео

13:31

"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

13:18

Бункерного тирана обвели навколо пальцяПогляд

13:00

Гороскоп на завтра, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч

12:42

ПТРК Корсар у справі: на Харківщині нацгвардійці знищили БМП з окупантами та підбили танкВідео

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

Реклама
10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти