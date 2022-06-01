Україна обіграла Шотландію в гостях і вийшла у фінал відбору на ЧС-2022

Україна, Прапор / колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Українські футболісти, підганяються десантом уболівальників, кинулися відразу в атаку. І були налаштовані битися до кінця. Вже на 5-й хвилині Яремчук отримав карту за Підкат проти Гілмора на чужій половині поля.

Потім Малиновський призупинив передачу Караваєва з правого флангу для Циганкова, той соковито пробив під поперечину - але воротар шотландців Гордон потягнув!

Потім той же Циганков з лівого флангу штрафного подав на Яремчука. Але Макгрегор збив у того з ноги м'яч прямо на Ярмоленка. І той з розвороту перед воротарським пробив - але Гордон був на місці.

Далі Караваєв низом завершував знижку п'ятою від Ярмоленка прострілом у відтяжку, проте в дотик Яремчук по воротах не влучив.

Шотландці незабаром прийшли до тями і влаштували "відповідь". На лівому фланзі Че зіграв п'ятою МакГрегора, а той прострілив у відтяжку, проте Макгінн злету пробив над воротами.

Далі Робертсон накрутив Караваєва і Ярмоленка на лівому фланзі, після чого несподівана поява Циганкова в зоні заблокувала його постріл.

Але на 33-й хвилині стався гол. Малиновський дав шикарний "черпачок" з власної половини на хід Ярмоленка, а той у два торкання обіграв Гордона - 1:0.

Другий тайм почався ще яскравіше. На 48-й хвилині Забарний зіграв на правий фланг штрафного на хід Ярмоленка, а той залишив для Караваєва, який подав на дальній кут воротарського Яремчука, а той пробив головою в правий кут - 2:0.

На 79-й хвилині на жаль, шотландцям вдалося відігратися. Не встиг з лінії винести м'яч Степаненко, після того як Бущан невдало зіграв на перехоплені подачі з правого флангу, а потім не врятував від добивання Макгрегора - 1:2.

Але тут, як і минулого літа на Євро-2020, своє вагоме слово сказав українець Довбик - 1:3. У контратаці через лівий фланг він отримав пас на хід від Зінченка і проткнув м'яч повз Гордона.

Україна проходить Шотландію і зустрінеться у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 з Уельсом.