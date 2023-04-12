"Нехай двічі подумають": Тайвань готовий воювати з Китаєм у разі нападу Пекіна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін поставив своїй армії завдання через 4 роки бути готовою до війни, про що острів Тайвань вже попередили в розвідці США.

https://glavred.net/world/pust-dvazhdy-podumayut-tayvan-gotov-voevat-s-kitaem-v-sluchae-napadeniya-pekina-10463041.html Посилання скопійоване

У Китаї нехай двічі подумають, перш ніж напасти на Тайвань / Колаж ua.depositphotos.com, GoogleMaps

КНР готується до війни проти Тайваню, однак Пекіну слід двічі подумати, перш ніж зважитися на військове вторгнення. Тайванська армія готується до відбиття загрози незалежно від того, коли нападе Китай. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

В інтерв'ю CNN він розповів про те, що риторика і дії Китаю, швидше за все, вказують на підготовку Пекіна до війни проти Тайваню.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, вони, схоже, намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", - зазначив Ву.

відео дня

За його словами, уряд Тайваню засуджує загрозу з боку Китаю і не погоджується з таким сценарієм.

"Уряд Тайваню дивиться на китайську військову загрозу як на щось, з чим не можна погодитися", - запевнив тайванський дипломат.

Відомо, що Тайбей вже має дані розвідки США, згідно з якими Сі Цзіньпін дав наказ своїм військам підготуватися до нападу на Тайвань в 2027 році. При цьому влада острова впевнені в своїй армії і готуються до подібного розвитку подій.

"Китайські лідери нехай двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І незалежно від того, 2025 або 2027 рік, або навіть пізніше, Тайваню просто треба підготуватися", - підкреслив Джозеф Ву.

Китай може готуватися до нападу на Тайвань

Американський журнал з міжнародної політики Foreign Affairs раніше опублікував статтю, в якій йшлося про те, що голова КНР Сі Цзіньпін під час засідання парламенту наказав своїм генералам "сміливо воювати" в разі військових дій. Журналісти відзначили, що по той бік Тайванської протоки вже споруджують нові бомбосховища, а по всій країні створюються офіси Національної мобілізації.

У The New York Times відзначили, що Китай вивчає війну РФ проти України. Китайці цікавляться інноваціями, тактикою та успішними бойовими операціями. На думку аналітиків, КНР цікавиться ситуацією на випадок зіткнення з Тайванем.

Китай почав військові навчання "щодо оточення Тайваню", під час яких вперше провів відкриту симуляцію ракетного удару по Тайваню і морських цілях навколо півострова. Китай "наносив удари", в тому числі, і по іноземних військових об'єктах. Тайбей спостерігає за ситуацією і тримає свою армію в режимі бойової готовності.

Дивіться відео ТСН - що слід знати про Тайвань

Інші новини: