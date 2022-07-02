"Терпи, моя красуня": глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ

Едгар Рінкевич відповів на обурення Марії Захарової рішенням ЮНЕСКО.
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич іронічно прокоментував слова речника МЗС РФ Марії Захарової, яка розкритикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО.
У своєму Twitter він нагадав представнику російського зовнішньополітичного відомства фразу президента РФ Володимира Путіна.
"Подобається - не подобається, терпи, моя красуня", - написав Рінкевич у відповідь на обурення Захарової.
Як відомо, в лютому 2022 року Путін заявив Володимиру Зеленському, що альтернативи Мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає і додав: "Подобається - не подобається, терпи, моя красуня".
Нагадаємо, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини був внесений елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, що вимагає негайної охорони.
Таким чином, страву офіційно визнали українською.
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