"Терпи, моя красуня": глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ

Марія Захарова / Reuters

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич іронічно прокоментував слова речника МЗС РФ Марії Захарової, яка розкритикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО.

У своєму Twitter він нагадав представнику російського зовнішньополітичного відомства фразу президента РФ Володимира Путіна.

"Подобається - не подобається, терпи, моя красуня", - написав Рінкевич у відповідь на обурення Захарової.

Як відомо, в лютому 2022 року Путін заявив Володимиру Зеленському, що альтернативи Мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає і додав: "Подобається - не подобається, терпи, моя красуня".

Нагадаємо, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини був внесений елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, що вимагає негайної охорони.

Таким чином, страву офіційно визнали українською.

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