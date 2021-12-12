Провал нової "угоди" США і ФРН: Німеччина не зарубає ПП-2, якщо РФ нападе на Україну - Bloomberg

У Німеччині не обіцяли США зупинити Північний потік-2 у разі нападу Росії на Україну - Bloomberg / Reuters

Німеччина не обіцяла США призупинити реалізацію російського енергетичного проекту Північний потік-2 у разі військового вторгнення Росії на територію України. Берлін не бачить сенсу в подібних гарантіях в ситуації, коли доля трубопроводу Газпрому вирішується німецьким регулятором.

Як повідомляє американське агентство Bloomberg, у Берліні наразі не бачать необхідності гарантувати призупинення реалізації проекту ПП-2 у разі нападу Росії на Україну, оскільки доля магістралі залежить від німецьких регуляторів.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

"Представник уряду Німеччини спростував твердження США про те, що Берлін сигналізував Вашингтону про зупинку Північного потоку-2 у тому випадку, якщо президент Росії Володимир Путін вторгнеться в Україну. За словами чиновника, на даному етапі в такій гарантії немає необхідності оскільки перемовини носять конфіденційний характер: допоки, доки доля трубопроводу залежить від регулюючих органів, у уряду Шольца немає механізму для втручання", - повідомляє видання з посиланням на анонімне джерело у Берліні.

Підкреслюється, що Шольц, швидше за все, продовжить лінію Меркель в питанні Північного потоку-2. Причому якщо в Християнсько-демократичній партії були деякі сумніви щодо труби Газпрому, то "соціал-демократи" практично повністю підтримують запуск магістралі.

Можливо, проти ПП-2 виступатимуть "зелені", проте співголова політичної сили Анналена Бербок, яка раніше критикувала реалізацію трубопроводу, після свого призначення міністром закордонних справ утримується від коментарів на цю тему.

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Північний потік-2 і вторгнення Росії в Україну

Раніше німецьке інформагентство Reuters з посиланням на джерело в Конгресі повідомило, що США та Німеччина домовилися про закриття Берліном проекту Північний потік-2 у разі військової атаки Москви на Київ.

Нагадаємо, представниця Міністерства економіки Німеччини Ніна-Марі Гюттлер заявила, що запуск російської магістралі Північний потік-2 не відбудеться допоки, доки не буде завершена процедура сертифікації компанії-оператора трубопроводу.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген сказав, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок повинна визначитися з позицією щодо Північному потоку-2. За його словами, не можна допустити, щоб запуск ПП-2 відбувався на тлі військового вторгнення Росії в Україну.

ФРН призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини 16 листопада призупинило процедуру сертифікації газопроводу ПП-2. Регулятор вважає, що структура власності проекту не відповідає вимогам німецького законодавства.

Для того щоб сертифікацію Північного потоку-2 було завершена, компанія Nord Stream AG повинна створити нову юридичну особу, яка стане власницею німецької ділянки магістралі.

Допоки, доки Росія не виконає вимогу німецького регулятора, сертифікацію ПП-2 відновлено не буде.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Росія в процесі сертифікації Північного потоку-2 вирішила перейти до "юридичних трюків". За його словами, Газпром намагається зареєструвати у Німеччині компанію, яка, мовляв, стане оператором тільки німецької ділянки трубопроводу. Це порушення європейського законодавства. США повинні впровадити санкції проти такої компанії.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Росія виконає всі вимоги Німеччини щодо Північного потоку-2 для того, щоб запуск трубопроводу відбувся якомога швидше.