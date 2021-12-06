Плани Газпрому на транзит газу без України під ударом: ФРН ставить різку умову щодо запуску ПП-2

Газопровід Північний потік-2 не працюватиме допоки, доки не завершиться процедура сертифікації - Мінекономіки Німеччини / Reuters

Російський трубопровід Північний потік-2 не буде введено до експлуатації допоки, доки не завершиться процес сертифікації проекту. Про це заявила представниця Міністерства економіки Німеччини Ніна-Марі Гюттлер.

Як повідомляє РИА Новости, у відповідь на питання про те, чи можуть відкласти запуск російської магістралі, наприклад, через військовий конфлікт Росії і України на Донбасі, вона зазначила, що наразі процедура надання документів на роботу проекту Північного потоку-2 не завершена. І допоки, доки не закінчиться процес сертифікації, трубопровід Газпрому не може бути введено до експлуатації.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

"Наразі ми не перебуваємо в ситуації, коли процес сертифікації завершено. І допоки, доки це так, "Північний потік - 2" не може бути прийнято до експлуатації", - підкреслила Гюттлер.

ФРН призупинила сертифікацію газопроводу Північний потік-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини ухвалило рішення про припинення процедури сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2.

У Берліні вказали, що причиною є невідповідність структури власності ПП-2 вимогам законодавства Німеччини.

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Для продовження сертифікації магістралі регулятор вимагає від компанії Nord Stream AG зареєструвати на території ФРН юридичну особу, яка стане власником німецької ділянки магістралі.

Допоки, доки вимога регулятора не буде виконана, сертифікацію проекту не відновлять.

У Нафтогазі зробили заяву про те, що Росія в процесі сертифікації Північного потоку-2 вирішила перейти до"юридичних трюків". Йдеться про намір Газпрому зареєструвати у Німеччині компанію, яка, мовляв, повинна стати оператором тільки німецької частини газопроводу. За словами глави НАК Юрія Вітренко, подібний маневр суперечить європейським правилам. Він закликав США вдарити санкціями по компанії, яку створить Росія.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія виконає всі вимоги Німеччини щодо Північному потоку-2 і ставить перед собою завдання якнайшвидшого запуску магістралі.