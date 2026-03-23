Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

США готують наземну операцію. Вашингтон може захопити нафтовий острів Ірану.

https://glavred.net/world/vozmozhen-shturm-smi-vyyasnili-zachem-ssha-perebrasyvayut-voyska-na-blizhniy-vostok-10751102.html Посилання скопійоване

У операції на Близькому Сході можуть брати участь морська піхота та флот

Головне:

США не виключають захоплення острова Харк у Перській затоці

Харк — ключовий нафтовий хаб Ірану

Штати прискорено перекидають війська в регіон

США можуть розпочати наземну операцію із захоплення іранського острова Харк. Для цього прискорено розгортаються сили на Близькому Сході. Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на джерела.

За даними видання, останніми днями високопоставлені американські чиновники повідомили своїм колегам в Ізраїлі та інших країнах, що, судячи з усього, у США може не залишитися іншого вибору, окрім як розпочати наземну військову операцію з метою захоплення іранського острова Харк.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Острів Харк розташований у Перській затоці, є головним центром експорту нафти Ірану, причому 90% його сирої нафти призначено для Китаю.

Острів Харк / Google карта

Останніми днями в адміністрації США почалися дискусії про те, чи слід захоплювати острів, щоб змусити Іран припинити блокувати судноплавство Ормузькою протокою.

Один з американських чиновників підтвердив виданню The Jerusalem Post, що "американські збройні сили прискорили розгортання тисяч морських піхотинців і військово-морського персоналу на Близькому Сході".

У складі розгортаних сил — група бойової готовності USS Boxer ВМС США, до якої входять десантний корабель, що виконує функції легкого авіаносця, а також десантні транспортні кораблі USS Portland і USS Comstock.

Наземна операція США в Ірані — останні новини

Як писав Главред, раніше американське видання Newsmax повідомляло з посиланням на чотирьох неназваних американських високопоставлених чиновників, що Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.

Раніше Reuters писало з посиланням на джерела, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість масштабної військової присутності на Близькому Сході. Один із ключових сценаріїв — забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Основну роль у цьому можуть зіграти авіація та військово-морські сили.

"Наразі рішення про відправку сухопутних військ не ухвалено, але президент Трамп мудро залишає за собою всі варіанти", – заявив представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним.

Заяви Трампа щодо Ірану

22 березня президент США Дональд Трамп оприлюднив один із найжорсткіших ультиматумів за час ескалації навколо Ормузької протоки, заявивши, що Іран повинен протягом 48 годин повністю відновити безпечний прохід суден. У разі невиконання вимоги Вашингтон готовий завдати ударів по ключових іранських електростанціях.

Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Трамп також заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Інші новини:

Про ресурс: The Jerusalem Post The Jerusalem Post — це найбільше англомовне видання в Ізраїлі. Заснована в 1932 році як The Palestine Post. Перейменована в The Jerusalem Post у 1950 році. Штаб-квартира знаходиться в Єрусалимі, пише Вікіпедія. Належить медіагрупі The Jerusalem Post Group. Контролюється ізраїльським бізнесменом Елі Азуром.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред