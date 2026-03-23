Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

Уряди ЄС стурбовані тим, що війна в Ірані витрачає ракети та зенітні боєприпаси, необхідні Києву для захисту від РФ.

Трамп може "покарати" ЄС за відмову надати допомогу Ірану

Головне з новини:

ЄС боїться втрати підтримки США

Близький Схід відволікає увагу від України

Європа демонструє лояльність, щоб втримати Трампа

Європейські столиці охопила нова хвиля тривоги: ескалація конфлікту між США та Іраном може змусити президента Дональда Трампа переглянути свою участь у підтримці України.

Як повідомляє Politico із посиланням на дипломатичні джерела, у ЄС побоюються, що Вашингтон може "покарати" союзників за небажання активніше долучатися до операцій на Близькому Сході - зокрема, шляхом скорочення допомоги Києву.

За даними видання, останніми днями Трамп різко критикує європейські країни за відмову підтримати його дії в регіоні та навіть пов’язує подальшу участь США в НАТО з їхньою позицією щодо Ірану.

Додаткову напругу створила й пропозиція Москви: Кремль нібито запропонував Вашингтону припинити передавати розвіддані Ірану в обмін на відмову США від обміну інформацією з Україною. Хоча Білий дім відкинув цю ідею, сам факт її появи, за словами дипломатів, свідчить про можливість небезпечних компромісів.

Європейські уряди занепокоєні тим, що війна в Ірані виснажує запаси ракет і зенітних боєприпасів, які критично потрібні Україні. Чотири дипломати ЄС підтвердили Politico, що конкуренція за ресурси стає дедалі гострішою.

Один із них наголосив на непередбачуваності рішень Трампа: "Коли ви бачите, що Трамп зробив з Гренландією, як він за власним бажанням припинив обмін розвідувальною інформацією з Україною, завжди є ризик [що Трамп може припинити підтримку України з боку США]".

Інший дипломат звернув увагу на те, що Близький Схід відволікає увагу від Києва:

"Емірати запускають зенітні ракетні комплекси Patriot як цукерки, тоді як Україна відчайдушно їх потребує. Не можна допустити ситуації "або-або", коли у США вистачає ресурсів лише на один конфлікт, і вони кидають Україну напризволяще".

Європа демонструє лояльність

Щоб зменшити ризики та переконати Вашингтон у своїй підтримці, європейські лідери активізували дипломатичні зусилля. Президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та генсек НАТО Марк Рютте намагаються показати, що Європа готова долучитися до забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Рютте публічно похвалив дії США та Ізраїлю, назвавши знищення іранського військового потенціалу "дуже важливим" і напряму пов’язавши це з безпекою Європи. Макрон у телефонних розмовах запевнив Трампа, що Франція готова допомогти в розблокуванні протоки, щойно це стане можливим.

Стармер, зі свого боку, став ініціатором спільної заяви семи європейських та союзних країн, які висловили "готовність внести свій вклад у відповідні зусилля щодо забезпечення безпечного проходу через протоку".

Один із дипломатів пояснює, що ці дії є продовженням ширших зусиль, спрямованих на те, щоб продемонструвати Дональду Трампу активну залученість України до процесів на Близькому Сході. Така поведінка, за його оцінкою, відповідає як інтересам самої України, так і загальній логіці взаємодії з американською адміністрацією.

Він також наголошує, що у стосунках із Трампом важить не лише реальний внесок, а й те, наскільки помітним він виглядає. Іноді зовнішня демонстрація участі може мати навіть більший ефект, ніж її фактичний зміст.

Нагадаємо, напередодні Трамп оприлюднив один із найжорсткіших ультиматумів за час ескалації навколо Ормузької протоки, заявивши, що Іран має протягом 48 годин повністю відновити безпечний прохід суден. У разі невиконання вимоги Вашингтон готовий завдати ударів по ключових іранських електростанціях.

Як раніше повідомляв Главред, Росія намагалася запропонувати Сполученим Штатам обмін, пов’язаний із розвідувальною інформацією, однак ця ініціатива не була підтримана. За інформацією джерел, Москва заявляла про готовність припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на відмову США від аналогічної співпраці з Україною.

Водночас Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні ситуації на Близькому Сході. Зокрема, українські військові діляться власним досвідом із країнами Перської затоки, зазначив президент Володимир Зеленський.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

