УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Великої пабеди немає": в Росії швидко падають рейтинги пропаганди

22 травня 2022, 19:25

Якщо в березні росіяни довіряли центральному телебаченню на 33%, то в травні - на 23%.

пропаганда, Росія
У Росії падають рейтинги пропаганди / radiosvoboda.org

Рейтинги російської пропаганди швидко падають. Якщо в березні росіяни довіряли центральному ТБ на 33%, то в травні - на 23%, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Горять військкомати у всій Росії, "похоронки" приходять у все більшій кількості. а Соловйов і його команда не втомлюються кривлятися та віщувати "велику пабєду". Що це, як не поразка в інформаційній війни", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. У результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Читайте також:

війна в Україні військова агресія РФ пропаганда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:28

Проблеми зваляться на голову: 4 знака зодіаку чекає непростий день в молодик 30 травня

19:25

"Великої пабеди немає": в Росії швидко падають рейтинги пропаганди

19:06

Зеленський відреагував на скандал з балами на Євробаченні і поставив жирну крапкуВідео

18:58

Окупанти влаштували розвідку боєм: нарвалися на відповідь ЗСУ і відступили з втратамиВідео

18:57

Довершена тупість Москви, або Навіщо в РФ ввели санкції проти мертвих американських сенаторівПогляд

Реклама
18:52

Місцеві завзято танцювали: відео з похорону загиблого в Україні племінника замміністра оборони РФВідео

18:52

Зеленський назвав щоденні втрати військових на сході УкраїниВідео

18:31

Зеленський різко відповів на петицію дозволити чоловікам виїзд за кордон під час війниВідео

18:21

У Білорусі знову перекидають Іскандери до кордону з Україною – вперше за два місяціВідео

18:07

Надя Дорофєєва зізналася в коханні колишньому колезі Позитиву

18:02

Українцям загрожує два спалахи смертельної інфекції через війнуВідео

17:59

"Крок до завершення війни": астролог назвала найнебезпечніший період агресії РФ

17:30

Процес вступу України до ЄС може затягнутися на 20 років - МЗС ФранціїВідео

17:29

РФ точно влучила в річку на Дніпропетровщині: денацифіковано рибуВідео

17:27

Грошове везіння і великий куш: три знаки зодіаку не торкнуться проблеми з фінансами в червні 2022

17:12

Захід може надати Україні РСЗВ типу MLRS та HIMARS з дальністю пуску до 300 км – ЖдановВідео

17:10

На Україну налетить циклон Emmelinde: синоптики розповіли, коли чекати спекиВідео

16:58

У Франції Путіна назвали "розпалювачем війни" і пообіцяли допомогти вигнати окупантів з УкраїниВідео

16:54

Мешканка Курської області лютує через "хлопки" і просить Путіна закрити небоВідео

16:47

Службовець ЗСУ став Заслуженим артистом України

Реклама
16:40

"Як з труни вилізла": Оля Полякова зі сльозами на очах шокувала зізнаннямВідео

16:38

Чому Росія не зміниться, навіть якщо Путін зникнеПогляд

16:35

"Путін – чорт!": учениця в РФ на шкільній "лінійці" заявила в мікрофон про підтримку УкраїниВідео

16:28

Під 100 гривень за кілограм: в Україні прогнозують дефіцит і рекордне подорожчання гречкиВідео

16:02

Розвідка ФРН встановила, що за РФ у війні проти України воюють неонацисти - SpiegelВідео

15:58

"Заходять ДРГ": у Лукашенка заявили про українських "диверсантів" у БілорусіВідео

15:50

Українка провчила школяра з РФ, який закликав використати проти України ядерну зброюВідео

15:42

Прикмети на 23 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:34

День Конституції України 2022: коли відзначаємо і чи буде вихідний

15:33

Роман Цимбалюк. Коли закінчиться війна?Відеоблоги

15:32

Знищили цілу роту з танками: ЗСУ розбили війська РФ у нерівному бою під ГорлівкоюВідео

15:27

"Путінський привіт" Зеленському і Дуді: РФ завдала потужного ракетного удару по УкраїніВідео

15:15

"Поступки поставлять війну на паузу": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФВідео

15:07

В Україні до 23 серпня продовжили загальну військову мобілізаціюВідео

15:06

Найсмачніший м'ясний рулет з сиром з лаваша: неймовірно простий рецептВідео

14:56

Посивілий Максим Галкін вперше вийшов на зв'язок після критики війни в Україні

14:37

Українські пілоти героїчно проривали блокаду Азовсталі: такого не робила жодна армія світу

14:30

В РФ оскандалились з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістівВідео

14:27

Розплата Росії буде страшною: війна увірветься до кожного російського будинку і сім'їПогляд

14:10

Техніка враз стала купою металобрухту: ЗСУ яскраво знищили ворога безпілотником і гарматою "Півонія"

Реклама
14:04

Путін зазнав поразки в боях за Київ та Харків та опинився в ізоляції - The TelegraphВідео

13:48

MELOVIN "припечатав" гомофобку Федишин, пригадавши її історію з ОПЗЖВідео

13:48

"Ніхто не може порушити нашу єдність": Дуда і Зеленський виступили у Раді з яскравими промовамиВідео

13:31

Злетів у повітря з екіпажем: ЗСУ вперше в історії знищили один з найпотужніших мінометів РФ ТюльпанВідео

13:09

"Референдуми" на півдні України стануть провалом: у Києві рознесли плани РФ щодо "республік"Відео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 травня 2022: Близнюкам – випробування долі, Дівам – несподівані гроші, Стрільцям - віщі сни

12:46

"Здохне в муках": в Енергодарі партизани влаштували потужний вибух у під'їзді "народного мера"Фото

12:46

Україна сама деблокує Чорне море: в ОП сказали, що для цього потрібноВідео

12:39

Проводи 2022 в Україні: дата, традиції та заборони свята

12:23

"Ми жаліємо їх": пропагандистка Симоньян розсмішила відмазкою про провал армії РФ в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти