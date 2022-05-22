"Великої пабеди немає": в Росії швидко падають рейтинги пропаганди

У Росії падають рейтинги пропаганди / radiosvoboda.org

Рейтинги російської пропаганди швидко падають. Якщо в березні росіяни довіряли центральному ТБ на 33%, то в травні - на 23%, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Горять військкомати у всій Росії, "похоронки" приходять у все більшій кількості. а Соловйов і його команда не втомлюються кривлятися та віщувати "велику пабєду". Що це, як не поразка в інформаційній війни", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. У результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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