Виробництво у Росії різко підскочило у грудні: найвищі показники за 7 років

Москва продовжує вливати величезні гроші в оборонний сектор.

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РФ нарощує виробництво для внутрішнього споживача / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Російські виробничі потужності різко зросли у грудні 2023 року, аналітики фіксують найвищі показники за останні 7 років. Разом з тим, експортні замовлення скорочуються вже другий місяць поспіль, пише Reuters.

Згідно з S&P Global, індекс ділової активності (PMI) для російської обробної промисловості зріс до 54,6 у грудні з 53,8 у листопаді. Це був найвищий показник з січня 2017 року.

В останні місяці виробництво зростало найшвидшими темпами, нові замовлення також знову різко збільшилися.

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"Однак найбільший клієнтський попит був в основному зосереджений на внутрішньому ринку у зв'язку з падінням експортних замовлень другий місяць поспіль", - йдеться в заяві S&P Global.

Москва витрачає великі кошти на виробництво, вливаючи гроші в оборонний сектор для нарощування військового виробництва після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, пояснюють ЗМІ.

Російські виробники все ще борються з логістичними потрясіннями через західні санкції і високу вартість імпортних товарів, чому перешкоджають слабкий рубль і висока інфляція. Дослідження S&P Global показало, що рівень інфляції знижується.

Попри брак робочої сили в Росії, компанії збільшили чисельність персоналу, щоб спробувати скоротити відставання у роботі, повідомляє S&P Global.

Росія виробляє нові ракети в умовах санкцій

Напередодні масованого удару по Україні 29 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив, що Росія накопичила до 1000 ракет різного типу для атак по українських містах.

Пізніше Ігнат зазначив, що Росія могла застосувати нову модифікацію ракет Х-22. Всього, з початку повномасштабного вторгнення, противник застосував 300 ракет такого типу.

"Крім Х-22 у них є ще модернізована версія цієї ракети - Х-32. Імовірно, сьогодні теж застосовувалися і такі ракети", - сказав він в сьогоднішньому ефірі телемарафону.

Росія вже перевела свою економіку "на військові рейки". Однак, на думку аналітика Дмитра Снєгирьова, системі загрожує "перегрів".

"Тим більше, що кількість оборонних витрат на оборонний сектор не 25 відсотків, а до 30 від загальних витрат. А це - серйозне навантаження на російську економіку, яка може "перегрітися" і не витримати навантаження", - упевнений експерт.

Згідно з підписаним Путіним бюджетом РФ на 2024 рік, видатки країни-аграсорки складуть 412,5 млрд доларів, а дефіцит бюджету - 9,5 млрд доларів. Влада РФ планує витратити на оборону і правоохоронців близько 157,5 млрд доларів - це 39% всіх витрат федерального уряду.

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