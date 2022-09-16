Навіть те, що Путін досі живий, вже не стримує РФ від розпаду - Чорновіл

Росія ще не втратила все – вона в процесі / скріншот

Нападом на Україну Володимир Путін прискорив розпад Росія. Зараз цей процес неминучий, але займе деякий час.

Політичний аналітик і колишній народний депутат України Тарас Чорновіл розповів в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія ще не втратила все - вона в процесі, а процес може тривати ще певний час.

Він підкреслив, що для нас це біда, тому що у нас гинуть люди в результаті цієї війни. Але іншого варіанту просто немає.

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"Звичайно, ми могли в попередні роки серйозно готуватися до війни, озброюватися і продемонструвати повну готовність. Напевно, тоді б Путін не напав, хоча це нависало б як загроза, але у нас би був певний стримуючий фактор. Загроза зберігалася б десятиліттями, поки всі ці механізми вже після смерті Путіна не стали б діяти автономно, самі. Але Росія розвалилася б все одно, тому що імперські механізми діють не вічно", - зазначив Чорновіл.

Екс-нардеп пояснив, що нападом на нашу країну Путін власноруч прискорив розпад Росії.

"Раніше був тільки шанс, була ймовірність, що Російська Федерація розпадеться після смерті Путіна, але так само була ймовірність, що цього не станеться. Це було 50/50. А зараз процес пішов, і навіть те, що Путін досі живий, вже не стримує РФ від цього розпаду. Таким чином, дезінтеграція РФ вже почалася, і вона вже проривається назовні і стає помітною", - підсумував Чорновіл.

Рані генерал-лейтенант запасу і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, що захід не хоче, щоб Росія розпалася на невеликі держави. А причиною цього є ризик безконтрольного поширення ядерної зброї в разі розпаду РФ.

Раніше глава Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов припустив, що в найближчі роки Росія може розпастися на"князівства". Російські регіони почнуть протестувати і відмовляться "годувати Москву". Підштовхнути РФ до розпаду можуть важкі наслідки, викликані економічними санкціями, які були введені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

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