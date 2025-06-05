Руйнівний удар по РФ: у Сенаті анонсували нові інструменти для Трампа

Ліндсі Грем вважає за необхідне змінити підхід США до РФ.

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Ліндсі Грем прокоментував відмову Володимира Путіна від мирних пропозицій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скріншот

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Грем підтвердив можливість ухвалення закону про руйнівні санкції

Для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього, вважає Грем

Сенатор Ліндсі Грем підтвердив можливість ухвалення закону про руйнівні санкції проти РФ.

"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не тільки пряники", - написав він у соцмережі X.

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Сенатор наголосив, що завжди вважав Трампа "єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо", проте натякнув на необхідність змінити підхід до РФ.

"Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього", - зазначив Грем.

/ Главред

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Хто такий Ліндсі Грем? Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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