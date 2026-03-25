Залетів з території РФ: дрон вдарив по електростанції в Естонії, що відомо

Марія Николишин
25 березня 2026, 14:22
Наразі точні обставини інциденту встановлює розслідування.
Залетів з території РФ: дрон вдарив по електростанції в Естонії, що відомо
Дрон залетів на територію Естонії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Безпілотник з території Росії залетів у Естонію
  • Він врізався в димову трубу електростанції
  • Електростанція не зазнала серйозних пошкоджень

У ніч на 25 березня безпілотник, що залетів із повітряного простору країни-агресора Росії, врізався в димову трубу електростанції в Естонії. Про це пише ERR.

Відомо, що інцидент стався о 03:43. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав.

Як повідомили в органах безпеки, безпілотник, ймовірно, збився з курсу і не мав цілі на території Естонії.

"Наразі проводяться первинні слідчі дії, точні обставини встановлює розслідування", – заявила генеральна прокурорка Астрід Асі.

На місці працюють сапери, справу веде Департамент поліції безпеки Естонії під процесуальним керівництвом прокуратури.

Водночас, за попередніми оцінками компанії Enefit Power, сама електростанція не зазнала серйозних пошкоджень, і інцидент не вплине на енергопостачання країни.

Генеральний директор поліції безпеки Марго Паллосон заявив, що подібні випадки можуть повторюватися.

"Йдеться про наслідки повномасштабної агресивної війни з боку Росії. Можна припустити, що подібні інциденти будуть повторюватися", - додав він.

Загроза для країн НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Центр протидії дезінформації при РНБО розповідав, що спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

В щорічній оцінці загроз, опублікованій розвідкою Литви, йдеться про те, що Росія нарощує військові підрозділи біля кордонів країн НАТО і може використовувати їх як основу для можливого майбутнього конфлікту з Альянсом.

Водночас Швеція назвала Росію своєю головною загрозою, адже все більш ризикована поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

Про джерело: ERR

Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

