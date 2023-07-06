"Ми зустрічалися": Буданов спантеличив несподіваними деталями переговорів з Пригожиним

Кирило Буданов відповів на питання про те, чи стикалися українські розвідники з "Вагнером".

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Кирило Буданов розповів про переговори з Євгеном Пригожиним / Колаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо чуток про переговори з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

Зокрема, документи американської розвідки, оприлюднені на платформі групового чату Discord, свідчать про те, що в січні цього року Євген Пригожин нібито спілкувався з українською розвідкою, пропонуючи надати ЗСУ інформацію про позиції окупантів в обмін на вихід українських військ з Бахмута. В одному документі, який потрапив до рук журналістів The Times, йдеться про те, що представники ГУР зустрічалися з представниками Пригожина в одній з неназваних африканських країн.

Глава ГУР безпосередньо не відповів, чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.

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"Чи стикалися ми з "Вагнером"? Звичайно, ми це робили. Скажімо так: ми "зустрічалися" з ними в багатьох африканських країнах. "Зустрілися" в багатьох значеннях", — додав Буданов.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про червоні лінії є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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