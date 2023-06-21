Пригожин забився в істериці через успіхи ЗСУ і чекає звільнення Україною Криму

Ватажок ПВК Вагнер Пригожин сказав, що у окупантів країни-агресора Росії нібито "проблеми з озброєннями і боєприпасами" і розкритикував Шойгу.

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Пригожин вибухнув істерикою через невдачі окупантів Росії на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин скаржиться, що армія України просувається на поле бою і відтісняє окупантів Росії. У ворога нібито "проблеми зі зброєю і боєприпасами". За словами Пригожина, таким чином окупанти взагалі можуть посипатися, а ЗСУ в один момент повернуть захоплений росіянами Кримський півостров.

Як повідомляє пресслужба бойовика, Пригожин вважає, що сили оборони України досягають успіху в Запорізькій області, а окупанти провалюються.

"Жодним чином не можу прокоментувати, як йде наступ у ЗСУ. Я можу сказати, що відбувається у нас на лінії зіткнення. У нас П'ятихатки під противником, північна частина Работино – під противником, Урожайне – під противником (деокупація Работино і Урожайного не підтверджена Генштабом ЗСУ. - ред.). Це свідчить про те, що віддані противнику величезні шматки. Над Токмаком, в селі Садовому знаходиться противник, і дай бог, якщо це одиночна група 50-100 осіб (теж не підтверджено ЗСУ. - ред.). Але ніякого контролю немає. Озброєння немає, боєприпасів немає. Противник йде в бік Молочного лиману. Якщо він вийде туди, то більшість територій, які були захоплені під час так званого "СВО", будуть повернуті противником", - в істериці повідомив Пригожин.

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За його словами, в один день окупанти прокинуться і залишаться без окупованого ними Криму, який буде звільнений ЗСУ.

"Росія якось прокинеться і з'ясує, що і Крим переданий українцям. Йде пряме зрадництво інтересів РФ. Це все відбувається на тлі втрат. Війська треба заповнювати. Одна людина не може встояти на рубежі, де повинні стояти 2-3. Всі ці цифри ховаються. Якщо так буде продовжуватися далі, ми залишимося без головного – без Росії", - продовжив Пригожин.

Також він розкритикував міністра оборони окупантів РФ Шойгу і додав, що Москва може залишитися як без армії, так і без Росії.

"Якою ціною ми проводимо "СВО" - ціною тотального знищення армії. Заради чого - заради того, щоб якийсь "швондер" отримав маршальську зірку, а члени його сім'ї були недоторканні. Контрнаступ ЗСУ несе нам серйозні проблеми і втрати. Коли біда прийде, ми можемо залишитися без армії і без Росії", - підкреслив Євген Пригожин.

Контрнаступ ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни розповіли, що ЗСУ досягли просування мінімум на трьох ділянках фронту. На низці напрямків українська армія досягла успіхів. Російські окупанти, ймовірно, перекинули із захопленого лівобережжя Херсонської області більшу частину своїх військ на Запорізький і Бахмутський напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ наступають на півдні, тривають важкі бої. Ворог, у свою чергу, атакує на Куп'янському та Лиманському напрямках.

У Міністерстві оборони США вважають, що на Україну чекають важкі військові операції. Військам знадобиться час для звільнення своїх територій. При цьому в Пентагоні прогнозують успіх ЗСУ.

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