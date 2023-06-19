Розбрат у Кремлі - не спектакль, Пригожин влаштує розвал Росії - Подоляк

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Пригожин першим усвідомив нову реальність - у Путіна вже буде можливості передати комусь владу, вважає Михайло Подоляк.

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Дії Пригожина призведуть до смути в Росії - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Риторика ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина і його дії – не вистава. Він першим усвідомив майбутній крах російської верхівки і здатний спровокувати смуту і заколот в країні-агресорі Росії. Російський директор Володимир Путін більше не зможе нікому передати владу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що риторика Пригожина відображає нову реальність, в яку занурилася РФ.

"Це не спектакль медійний точно. Це точно призведе до потужної смути, тому що вже історичний час у Росії - увійти в смутний час", - зазначив Подоляк.

За його словами, Пригожин грає роль сталкера, який запускає процеси і має намір знайти стартову позицію, щоб потім взяти участь у розподілі ресурсів.

"Це, знову ж таки, об'єктивний процес, тому що у них практично немає часу скорегувати ті дії, які могли б убезпечити їх особисто. Це вже видно, і тому Пригожин просто першим з багатьох позначив іншу реальність. У цій реальності буде величезна кількість подібних груп, які між собою спробують домовитися про новий елітний консенсус і сформувати транзитивну владу в Російській Федерації після Путіна", - зазначив Подоляк.

Путін вже нікому не зможе передати владу

На думку чиновника, Путін більше не здатний забезпечити транзит влади. Точка неповернення вже пройдена.

"Вони це не зовсім до кінця всі розуміють, але знову ж таки це процес, який вже йде і його вже зупинити неможливо. Точка неповернення вже пройдена", - уточнив Подоляк.

Також він додав, що саме Пригожин краще за всіх розуміє ситуацію на війні і шукає для себе кращої позиції вже в нових умовах майбутнього.

"Він розуміє, які будуть наслідки вже в найближчому майбутньому, і тому намагається від цих наслідків особисто себе захистити і отримати позицію, з якої братиме участь у перерозподілі впливу, територій - не з точки зору розпаду Росії, а з точки зору ефективного тимчасового контролю... Наприклад, він забере собі Ленінградську область. Нас це влаштує? Нам буде байдуже, тому що після цього буде ще десяток пригожиних, які між собою з'ясують, хто з них більше Пригожин", - підкреслив Михайло Подоляк.

Розпад Росії

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що процес розпаду Росії вже почався. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив, що на Росію чекає період напіврозпаду, після чого піде і розпад. Тригером стануть успіхи ЗСУ на полі бою. Якщо не буде розпаду, в РФ зміниться політичний режим.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким розпад Росії вже починається. На думку Світана, ополченці в Бєлгородській області можуть дійти до Бєлгорода, а згодом суверенні держави, ймовірно, з'являться як мінімум в Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані.

Дивіться відео, в якому Тука розповів, яке рішення в Кремлі ухвалили щодо Путіна:

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