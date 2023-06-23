УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пригожин пішов проти Кремля і вибухнув одкровеннями про війну: що він заявив

Анна Ярославська
23 червня 2023, 12:25 оновлено 23 червня, 12:44
1430
За словами ватажка "вагнерівців", Україна не "бомбила Донбас вісім років", а армія РФ виявилася "повітряним міхуром".
Путін, Медведчук, Пригожин
Пригожин розповів, навіщо Путіну була потрібна війна в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вибухнув черговими одкровеннями та заявив, що Україна не бомбила окупований Донецьк, а представники офісу президента РФ систематично розкрадали Донбас.

В інтерв'ю, опублікованому його пресслужбою, Пригожин спростував улюблену казку Кремля про те, що "Україна вісім років бомбила Донбас".

"Україна не бомбила Донецьк 8 років, а лише позиції росіян. ЗСУ не збиралися нападати на Росію з блоками НАТО. Міноборони Росії обманює громадськість і президента", — заявив Пригожин.

відео дня

За його словами, ідеолог "російської весни" і колишній радник президента РФ Владислав Сурков, заступник глави АП РФ Дмитро Козак, представники ФСБ та інші розкрадали Донбас.

"З 2014 по 2022 рік Донбас весь розпилювався, Донбас розкрадався різними людьми, частина з них були з Адміністрації президента, частина - з ФСБ, частина - залучені олігархи, такі як Курченко. Це люди, який крали гроші жителів Донбасу, які перебували в невизнаних республіках "ЛНР" і "ДНР", - розповів Пригожин.

Також Пригожин заявив, що Зеленський, коли став президентом, був готовий до домовленостей.

"Все, що потрібно було зробити, це злізти з Олімпу, піти і домовитися з ним", — сказав "кухар" Путіна.

Також Пригожин заявив, що "війна була потрібна, щоб Шойгу отримав "зірку героя".

"Війна була потрібна олігархічному клану, який керуює Росією. Війна була потрібна, щоб поставити президентом України Медведчука", — сказав глава ПВК "Вагнер".

За словами Пригожина, в 2014 році російська армія не була готова вийти на кордони "ЛНР" і "ДНР". І, в цілому, коли главою Міноборони РФ в 2012 році став Сергій Шойгу, армія РФ нічим не займалася і була не здатна проводити великомасштабні дії. Російська армія виявилася "повітряним міхуром".

"У Шойгу не вистачило яєць, щоб взяти Київ, він боягузливо сидів у своєму кабінеті, не маючи нормальної розвідки", - додав Пригожин.

Дивіться відео - Пригожин розповів, що насправді відбувалося на Донбасі з 2014 по 2022 рік:

скріншот

Останні заяви Пригожина про війну в Україні

Нещодавно Пригожин поскаржився, що армія України просувається на полі бою та відтісняє російських окупантів. У ворога нібито "проблеми зі зброєю і боєприпасами". За словами Пригожина, таким чином окупанти і зовсім можуть посипатися, а ЗСУ в один момент повернуть захоплений росіянами Крим.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що риторика ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина та його дії – це не вистава. Він першим усвідомив майбутній крах російської верхівки і здатний спровокувати смуту і заколот в країні-агресорі Росії. Російський диктатор Володимир Путін більше не зможе нікому передати владу.

Російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський вважає, що Пригожин своєю агресивною риторикою намагається побудувати політичну кар'єру. Він вийшов за рамки статусу "людини Путіна", а росіянам подобається критика на адресу міністра оборони окупантів Росії Шойгу та глави Генштабу Герасимова. Росіяни, з великою ймовірністю, можуть надати Пригожину підтримку.

Інші новини:

війна в Україні Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

13:24 Україна
Після Чонгару росіяни швидше почнуть тікати з півдня, але не з Криму - Черник

Після Чонгару росіяни швидше почнуть тікати з півдня, але не з Криму - Черник

12:00 Ексклюзиви
У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

10:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:28

Удари ракетами по кораблях і літаках РФ: експерт про сценарій блокади Криму

13:24

Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

13:15

Залишилося 30 днів: дружина Тимура Мірошниченка поділилася радісною новиною з приводу прийомного сина

13:12

Ірина Білик показала рідкісне фото свого молодшого сина

13:07

Грошей побільшає і справи підуть вгору: три знаки, яким пощастить у липні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:45

Як виглядати стильно чоловікові цього літа: Микита Добринін і його модні луки

12:25

Пригожин пішов проти Кремля і вибухнув одкровеннями про війну: що він заявивВідео

12:24

Покрасувався дід: Шварценеггер довго гнав велосипед разом з молодою коханою

12:14

Коли стрижка призведе до бідності: місячний календар стрижок на липень 2023

Реклама
12:09

"Мирний план" Китаю підіграє РФ: експерт пояснив, у чому небезпекаВідео

12:00

Після Чонгару росіяни швидше почнуть тікати з півдня, але не з Криму - ЧерникЕксклюзив

11:56

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

11:52

Дипломат пояснив, чи великі шанси, що Китай даватиме РФ летальну зброю

11:35

Вінтажна головоломка: потрібно розгадати таємницю троянди за 20 секунд

10:48

У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

10:48

Камінська розповіла, на які гроші живе за кордоном

10:36

Як зрозуміти, що час прибирати цибулю з грядки: хитрість досвідчених дачників

10:15

Традиційний автопрокат і каршерінг: головна специфіка послуг новости компании

09:54

ЗСУ проломили оборону РФ і зайняли нові рубежі на південному фронті

09:51

У Буданова дали прогноз по боях на найближчі два-три місяціВідео

Реклама
09:33

Біля уламків Титаніка на дні океану загинув мільярдер і ще 4 члени екіпажу батискафа

09:14

Дантес оцінив чутки про весілля Дорофєєвої і Кацуріна

09:06

У Кремля все погано, але Путіну бояться про це доповідатиПогляд

09:01

ФРУ просить НКРЕКП і Кабмін знизити плановане зростання цін на е/е на ринку, щоб уникнути скорочення виробництва

09:00

Затишшя перед новою війною: Китай готується повертати Тайвань у 2027 році - ХараЕксклюзив

08:51

Окупанти злетіли у повітря: у Маріуполі ліквідували чотирьох офіцерів РФВідео

08:50

Скільки грошей можна отримати на пенсії із середньою зарплатою: озвучена сума

08:40

"Путін одразу впадає в істерику": Сотник розповів, що насправді відбувається в РФВідео

08:30

Мер Бучі: Розвиток місцевого самоврядування - безальтернативний шлях України до ЄС та НАТО

07:45

ЗСУ йдуть вперед на декількох напрямках і займають нові рубежі — ISW

07:27

Четверо дітей не дочекалися тата: у важких боях загинув морпіх з Чернігова

07:05

Неймовірно складна загадка: лише одиниці знайдуть м’яч серед панд за 5 секунд

07:00

День народження Френсіс Макдорманд: 5 кращих фільмів харизматичної іменинниціВідео

06:42

Під час тривоги вночі у Хмельницькому пролунали вибухи: що відомо

06:30

Чому неправильно казати "гарно виглядаєш": мовознавець вказав на поширену помилкуВідео

06:25

Як гарно одягнутися жінці в 60 років: 5 фокусів, що творять з образом дива

06:20

У Росії "простий народ" може покликати кривавого Женьку на царствоПогляд

04:05

Сотник розповів, чи є Пригожин самостійною фігурою в КремліВідео

04:00

Яке сьогодні свято 23 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:45

Загадка з аномалією: потрібно знайти помилку за 36 секунд

Реклама
03:03

Що можна зробити зі старого тюлю: 5 неймовірних ідей

02:30

Втрата втрат: Вірі Брежнєвій заборонили в'їзд до РФ

02:00

"Диктатори смертні" : у РФ почнеться переворот після звільнення Криму - СотникВідео

01:30

"Росіяни готові діяти": експерт розкрив, чи здатний Кремль підірвати Запорізьку АЕСВідео

00:06

"З РФ може надійти наказ на зло": ЗАЕС потрібно деокупувати - Зеленський

22 червня, четвер
23:22

"Щодня наближав перемогу": окупанти вбили українського кікбоксера

23:08

Чоловік здивував усіх: ось для чого потрібна додаткова дірка у верхній частині кросівокВідео

22:52

Лайма Вайкуле прямо розповіла про позицію Пугачової щодо війни РФ проти України

22:21

Росіяни зганьбились, запустивши новий "вкид" про "смерть" Залужного

22:17

Леся Нікітюк розсекретила вагу і пожартувала з шанувальниками

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти