Пригожин пішов проти Кремля і вибухнув одкровеннями про війну: що він заявив

За словами ватажка "вагнерівців", Україна не "бомбила Донбас вісім років", а армія РФ виявилася "повітряним міхуром".

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Пригожин розповів, навіщо Путіну була потрібна війна в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вибухнув черговими одкровеннями та заявив, що Україна не бомбила окупований Донецьк, а представники офісу президента РФ систематично розкрадали Донбас.

В інтерв'ю, опублікованому його пресслужбою, Пригожин спростував улюблену казку Кремля про те, що "Україна вісім років бомбила Донбас".

"Україна не бомбила Донецьк 8 років, а лише позиції росіян. ЗСУ не збиралися нападати на Росію з блоками НАТО. Міноборони Росії обманює громадськість і президента", — заявив Пригожин.

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За його словами, ідеолог "російської весни" і колишній радник президента РФ Владислав Сурков, заступник глави АП РФ Дмитро Козак, представники ФСБ та інші розкрадали Донбас.

"З 2014 по 2022 рік Донбас весь розпилювався, Донбас розкрадався різними людьми, частина з них були з Адміністрації президента, частина - з ФСБ, частина - залучені олігархи, такі як Курченко. Це люди, який крали гроші жителів Донбасу, які перебували в невизнаних республіках "ЛНР" і "ДНР", - розповів Пригожин.

Також Пригожин заявив, що Зеленський, коли став президентом, був готовий до домовленостей.

"Все, що потрібно було зробити, це злізти з Олімпу, піти і домовитися з ним", — сказав "кухар" Путіна.

Також Пригожин заявив, що "війна була потрібна, щоб Шойгу отримав "зірку героя".

"Війна була потрібна олігархічному клану, який керуює Росією. Війна була потрібна, щоб поставити президентом України Медведчука", — сказав глава ПВК "Вагнер".

За словами Пригожина, в 2014 році російська армія не була готова вийти на кордони "ЛНР" і "ДНР". І, в цілому, коли главою Міноборони РФ в 2012 році став Сергій Шойгу, армія РФ нічим не займалася і була не здатна проводити великомасштабні дії. Російська армія виявилася "повітряним міхуром".

"У Шойгу не вистачило яєць, щоб взяти Київ, він боягузливо сидів у своєму кабінеті, не маючи нормальної розвідки", - додав Пригожин.

Дивіться відео - Пригожин розповів, що насправді відбувалося на Донбасі з 2014 по 2022 рік:

Останні заяви Пригожина про війну в Україні

Нещодавно Пригожин поскаржився, що армія України просувається на полі бою та відтісняє російських окупантів. У ворога нібито "проблеми зі зброєю і боєприпасами". За словами Пригожина, таким чином окупанти і зовсім можуть посипатися, а ЗСУ в один момент повернуть захоплений росіянами Крим.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що риторика ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина та його дії – це не вистава. Він першим усвідомив майбутній крах російської верхівки і здатний спровокувати смуту і заколот в країні-агресорі Росії. Російський диктатор Володимир Путін більше не зможе нікому передати владу.

Російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський вважає, що Пригожин своєю агресивною риторикою намагається побудувати політичну кар'єру. Він вийшов за рамки статусу "людини Путіна", а росіянам подобається критика на адресу міністра оборони окупантів Росії Шойгу та глави Генштабу Герасимова. Росіяни, з великою ймовірністю, можуть надати Пригожину підтримку.

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