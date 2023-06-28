Вагнерівці досі залишаються в Україні – Пентагон

Проте дані про місцеперебування і пересування членів ПВК "Вагнера" на українських територіях Міністерству оборони США невідомі.

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Вагнерівці досі залишаються в Україні, заявили у Пентагоні/ Telegram-канал "Кепка Пригожина", Вікіпедія

Після заколоту в країні-агресорці Росії, який влаштував власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, вагнерівці все ще залишаються на території України.

Про це заявили у Міністерстві оборони США, повідомляє CNN. Проте в американському оборонному відомстві не знають про точне місцерозташування і пересування вагнерівців.

"Але з точки зору їхнього особливого розташування та того, чи можуть вони рухатися, чи ні, я не буду спекулювати на цьому", – зазначив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер під час пресбрифінгу.

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Також він додав, що американські сили не змінювали свої позиції у відповідь на військовий заколот, який відбувся у Росії.

"Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких примусових коригувань положення", – сказав Райдер.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено", після чого розпочав військовий заколот в РФ.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі своєю чергою заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що військовий заколот, який організував у країні-агресорці Росії власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, буде не останнім. У РФ може відбутися серія таких бунтів.

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