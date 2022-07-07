Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні оголосить про свою відставку - BBC

​ Борис Джонсон сьогодні оголосить про свою відставку з посади лідерів консерваторів / Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні оголосить про свою відставку з посади лідера консерваторів. При цьому він залишиться главою британського уряду до осені. Про це повідомляє ВВС.

"Як ми повідомляли, сьогодні Борис Джонсон піде з поста лідера консерваторів і залишиться прем'єр-міністром до осені. Сьогодні Джонсон публічно оголосить про свою відставку. Представник № 10 сказав: "Сьогодні прем'єр-міністр зробить заяву країні", - зазначає видання.

"Цього літа відбудеться гонка за лідерство в консервативній партії, і новий прем'єр-міністр буде призначений на з'їзді партії торі в жовтні", - йдеться у повідомленні.

Sky News також повідомляє, що Джонсон може піти з посади на тлі масових відставок членів уряду. На Даунінг-стріт готується заява про відставку прем'єр-міністра.

"Борис Джонсон йде у відставку. Представник глави уряду сказав: "Сьогодні прем'єр-міністр зробить заяву для країни". Окремо прем'єр-міністр поговорив з головою Комітету 1922 року сером Гремом Брейді. Він сказав, що піде у відставку, і новий лідер Консервативної партії повинен бути призначений до моменту партійної конференції в жовтні, повідомило джерело на Даунінг-стріт", - пише видання.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон публічно пообіцяв залишити свою посаду, якщо більше не зможе допомагати Україні у війні з Росією. Таку заяву чиновник зробив під час чергової пресконференції наприкінці червня.

На початку червня відбулося засідання британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

Як відомо, Борис Джонсон з самого початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримував Україну. Він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого приїжджав до Києва і проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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