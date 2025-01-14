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"Україна припинить існування в 2025 році": в РНБО відповіли на заяву Патрушева

Юрій Берендій
14 січня 2025, 17:48
939
Помічник російського диктатора Путіна звинуватив Україну в руйнуванні власних міст і заявив про зникнення України в 2025 роц. В РНБО відреагували.
'Україна припинить існування в 2025 році': в РНБО відповіли на заяву Патрушева
В РНБО відповіли на заяву Патрушева щодо України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Патрушев заявив про те, що Україна припинить своє існування в 2025 році
  • Керівник ЦПД Андрій Коваленко відреагував і зазначив, що кремлівський чиновник боїться правди про розпад РФ в найближчі 50 років

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявив, що Україна нібито припинить своє існування у 2025 році. Про це він сказав в інтерв’ю російському виданню "Комсомольская правда".

За словами Патрушева, переговори щодо завершення війни в Україні повинні відбуватися між Росією та США.

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"Якщо говорити про конкретні перспективи подальшого розвитку подій з урахуванням фактора Трампа, ми з повагою ставимося до його заяв. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн Заходу", - сказав Патрушев.

Він додав, що обговорювати це питання з Лондоном і Брюсселем немає сенсу, оскільки, на його думку, ЄС не може представляти позицію таких країн, як Угорщина, Словаччина, Австрія та Румунія, які, за його словами, мають "зважену позицію щодо Росії".

Патрушев також зробив зухвалу заяву про "братнє ставлення" росіян до українців і заявив, що Москва нібито стурбована тим, що відбувається в Україні, водночас традиційно цинічно звинувативши Київ у руйнуванні власних міст.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у відповідь на заяву помічника російського диктатора Путіна назвав Патрушева - "генератором випадкових заяв".

За його словами. Патрушев провалив все, що міг провалити, зокрема порадив Путіну лякалку з ракетою "Орєшнік", яка в підсумку не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед Заходом, не кажучи вже про певні "дипломатичні" місії на Заході по задачах Путіна.

"Звичайний, божевільний дід, далекий від реальності. Патрушев боїться правди, що в наступні 50 років шанси контрольованого розділення РФ на національні утворення вкрай високі, і зацікавлених у цьому ставатиме все більше", - написав Коваленко у своєму Telegram.

Коваленко зауважив, що зараз наслідки приховані за ілюзією "стабільності режиму", але протягом наступного десятиліття, особливо якщо Росія вступить у прямий конфлікт із НАТО, ситуація стане очевидною. Шанси Патрушева особисто побачити незалежність Башкорстану, Татарстану, Комі чи Сахи невеликі через його вік.

Саме тому, на думку Коваленка, він і поширює необґрунтовані заяви про Україну.

"Це все страх реальності, яку він десь відчуває на рівні підсвідомості, і яка може стати спасінням для Московії від варварського типу існування в майбутні 50 років. І цей страх змушує його вірити в те, чого не станеться. Україна є і буде. А от Росія в наступні 50 років має повернутися до Московії", - резюмував очільник Центру протидії дезінформації.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Генеральному штабі ЗСУ пояснили ситуацію щодо переведення фахівців Повітряних сил у піхотні підрозділи, назвавши це вимушеним заходом. При цьому в Генштабі запевнили, що гостродефіцитних спеціалістів переводити не будуть.

Тим часом українські військові на території Курської області в Росії захопили у полон двох солдатів із КНДР, що стало унікальною подією у війні, зазначає The Guardian.

У ніч на 14 січня українські сили завдали ударів по об’єктах у кількох регіонах країни-агресорки. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження військового аеродрому "Енгельс-2".

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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