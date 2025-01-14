"Вимушений крок": в Генштабі прокоментували переведення військових ПС у піхоту

В Генштабі наголошують, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил у піхотні підрозділи не переводитимуть.

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Генштаб прокоментував переведення військових ПС у Сухопутні війська/ колаж: Главред, фото: 831 бригада тактичної авіації, 4 окрема танкова бригада

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Генштаб прокоментували переведення військових Повітряних сил у піхоту

Наголошується, що гостродефіцитних спеціалістів переводити не будуть

Переведення частини військових інших родів військ у піхоту є вимушеним кроком

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували інформацію про переведення спеціалістів Повітряних сил у піхотні підрозділи.

Такий крок у Генштабі називають вимушеним, водночас наголошують, що гостродефіцитних спеціалістів переводити не будуть.

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"Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Натомість, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу", – йдеться у повідомленні.

Проте окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і інших видів і родів Збройних сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо, зазначили у Генштабі. Таке рішення спричинене тим, що ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців.

"Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Слід наголосити, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки", – розповіли у Генштабі.

Переведення військових Повітряних сил ЗСУ у піхоту – що відомо

Раніше повідомлялося, що спеціалістів Повітряних сил масово переводять у піхоту. У зв’язку з цією ситуацією авіатехніки звернулися до українців. Один із бійців звернувся до українців від імені всього авіаційно-технічного персоналу Повітряних сил ЗСУ, і зазначив, що багатьох техніків переводять у піхоту.

Також на ситуацію відреагував легендарний пілот Вадим Ворошилов з позивним "Карая" (Karaya). Він наголосив, що інженерно-технічний склад – це дуже вузько направлені фахівці, від чиїх вмінь та навичок напряму залежить безаварійність льотної роботи і успішність бойового застосування авіації.

"Особисто я та кожен льотчик авіації Повітряних Сил завдячує їм за постійну боєготовність та справність літаків. Чи готові ми їх просто віддати? Ні, адже це дуже вузько направлені спеціалісти, котрі вчились в вищих військово навчальних закладах упродовж 5 років, здобували професійний досвід підготовки повітряних суден у бойових бригадах та в умовах ведення бойових дій", – написав льотчик у своєму дописі в Instagram.

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