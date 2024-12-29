Припинення електропостачання з Словаччини: Польща готова допомогти Україні

Запевнення Варшави прозвучали на тлі суперечки про майбутній транзит російського газу через Україну.

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Припинення електропостачання з Словаччини / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Ключові тези:

Польща готова постачати Україні електроенергію

Країна компенсує будь-який дисбаланс в енергосистемі України

Польща готова надати допомогу Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію через газовий конфлікт. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, що можуть виникнути в перевантаженій системі України, якщо Словаччина ухвалить рішення зупинити подачу.

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Зазначається, що запевнення Варшави прозвучали на тлі ескалації суперечки про майбутній транзит російського газу через Україну. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо кілька днів тому пригрозив, що країна припинить постачання електроенергії, яка потрібна Україні під час відключень мережі, якщо це буде необхідно.

Видання наголошує, що майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Братислава, як і раніше, залежить від дешевого газу від "Газпрому", тим самим підриваючи зусилля ЄС щодо зниження залежності від російської енергії.

Суперечка про транзит російського газу - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує припинити енергопостачання Україні, якщо Київ припинить транспортувати російський газ до Центральної Європи після 1 січня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що все виглядає так, що диктатор з Росії Путін таки доручив прем'єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Міністерство закордонних справ України заявило, що безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором.

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