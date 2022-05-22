"Крок до завершення війни": астролог назвала найнебезпечніший період агресії РФ

Прогнози про швидке завершення війни не є правдивими, впевнена Ганна Єфремова.
За словами астролога Ганни Єфремової, кожен день наближає закінчення війни Росії проти України.
У своєму Telegram вона нагадала прогноз про те, що з 22 травня на небі включається несприятлива комбінація, яка обіцяє Україні втрату територій "за вимушеними обставинами".
"Сьогодні 22 травня, і я вирішила нагадати вам в який період ми входимо. Турбулентність на рівні максимум.... Бережіть себе! Все не може тривати вічно. Кожен новий день - це ще один крок до завершення війни", - пише астролог.
Вона також впевнена в тому, що прогнози про швидке завершення війни не є правдивими.
"Не слухайте тих "пророків", які говорять загадками і обіцяють, що все ось-ось закінчиться, і що потрібно бути на місцях", - додала Єфремова.
Нагадаємо, раніше таролог Олена Бюн заявила про те, що в травні чітко вимальовується відступ російських військ, а ЗСУ підуть в довгоочікуване інтенсивний контрнаступ.
читайте такожКабаєва стане вдовою і вже мітить на місце Путіна: з'явився "вогняний" прогноз таролога
Читайте ще:
- "Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні
- "Буде жах": таролог попередила про нову війну біля кордонів України і дала несподіваний прогноз
- Кабаєва стане вдовою і вже мітить на місце Путіна: з'явився" вогняний " прогноз таролога