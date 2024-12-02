'Хочуть забрати лідерство': Зеленський зробив заяву щодо дзвінків Путіну

Переговори іноземних лідерів з російським диктатором Путіним не зміцнюють Україну, а сприяють визнанню президента РФ, вважає Зеленський.

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Зеленський зробив заяву про дзвінок Шольца до Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Україна знала про намір Шольца зателефонувати Путіну

Дзвінки Путіну не зміцнюють Україну

Санкційна та дипломатична ізоляція послаблюють позиції російського диктатора Володимира Путіна, а розмови лідерів інших країн з ним не додають сили Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, передає "РБК-Україна".

Зеленський також зазначив, що був поінформований про майбутній дзвінок Шольца Путіну та висловив канцлеру свою позицію з цього приводу.

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"Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - зауважив Зеленський.

Переговори Путіна та Шольца - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів годинну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Цей крок викликав хвилю критики з боку німецької опозиції. Як повідомляє Tagesschau, депутат від блоку ХДС/ХСС Юрген Гардт заявив, що такі переговори можуть бути сприйняті Путіним як "прояв слабкості, а не сили".

Критика на адресу Шольца пролунала й на міжнародній арені. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, ймовірно коментуючи цей діалог, наголосив на марності спроб домовитися з кремлівським диктатором. Він вказав, що чергова атака Росії на Україну в ніч на 17 листопада підтвердила неефективність подібних телефонних контактів.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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