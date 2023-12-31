Зрадниця Монтян 'запинала' Соловйова і Ко в прямому ефірі

Обговорюючи роботу пропагандистів Кремля, Монтян прийшла до "несподіваних" висновків.

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Монтян погризлася з медійниками Путіна / Колаж Главреда. Фото: скріншот

Зрадниця України Тетяна Монтян знову наїхала на кремлівських топ-пропагандистів, у тому числі на Володимира Соловйова. З останнім у Монтян особливі "теплі" терки - між путінськими посіпаками неодноразово спалахували сварки.

В ефірі іншого "телеведучого" РФ Монтян поскаржилася, що для топ-пропагандистів війни немає, "для них війна - це зведення, а для нас - це щоденна смерть".

"Вони граються, їм плювати! Через те, що через їхню балаканину і брехню гинуть люди. Причому гинуть пачками - і військові, і мирні", - заявила Монтян. відео дня

Потім зрадниця зробила висновок, що Соловйов і Ко - "гірші за нацистів".

"Але ми нічого з ними не можемо зробити, тому що вони тусуються на федеральних каналах. Ну а є народ, який вірить цим *** брехливим", - засумувала Монтян.

Монтян критикує кремлівських пропагандистів - дивіться відео:

Раніше Главред писав, як Монтян розкритикувала Путіна за те, що він посмів захопити український Крим. Вона прямо заявила, що Путін навмисно вирішив "відрубати" частину України і в його намірах не було "благої цілі", щоб "захистити" кримчан від "поганого" НАТО.

Читайте також, як Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами на адресу України за удари по Кримському мосту. Вона повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

А ще недавно Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і Ко. Зрадників України, які перебігли свого часу на бік агресора, Соловйов обізвав "криптоукраїнцями".

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