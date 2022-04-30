Скасування санкцій і статус російської мови: в ОП смикнули Лаврова, який нафантазував про переговори

Михайло Подоляк / Twitter

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк рекомендував представникам Російської Федерації відмовитися від коментарів, не достовірних і скільки-небудь відповідних реальному ходу переговорного процесу.

Таким чином він прокоментував заяву глави МЗС РФ про те, що на українсько-російських переговорах нібито обговорюється статус російської мови і скасування санкцій проти РФ.

"Не в перший раз доводиться говорити про те, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція", — зазначив радник глави ОП.

Він звернув увагу на те, що Лавров навіть не бере участі в російсько-українських переговорах.

"Жодного разу за столом переговорів не бачив пана Лаврова. Ні очно, ні в онлайн форматі. Хоча сам не пропустив жодного раунду. Тому дещо дивує його схильність коментувати те, в чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу", — зазначає Подоляк.

"Денацифікацію і російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і звичайно ж, в Маріуполі. І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю невинних українських громадян", - зазначив представник ОП.

Він підкреслив, що проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ зовсім не обговорюється, в тому числі в рамках переговорного процесу.

"Тому що досі не усунена причина для їх [санкцій] введення світовою спільнотою, а саме окупація частини території України і віроломне порушення нашої територіальної цілісності і суверенітету. Ну і зрозуміло, санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі всіх інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ у відповідь на абсолютну варварську поведінку Росії. І саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли і які рішення щодо санкцій приймати", — додав Подоляк.

Нові заяви Лаврова

Раніше Лавров заявив, що Москва нібито обговорює з Києвом серед іншого скасування антиросійських санкцій і статус російської мови в Україні.

В інтерв'ю китайському Сіньхуа Лавров сказав, що Росія і Україна фактично в щоденному режимі обговорюють проект договору по відеозв'язку.

"У цьому документі повинні бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий і демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки", - сказав Лавров.

Він додав, що на порядку денному переговорів нібито також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші.

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