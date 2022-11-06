Полум'я і чорний стовп диму: під Білгородом потужна пожежа після 'бавовни'

Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт, заявляє місцева влада.
У Грайворонському районі Бєлгородської області РФ сталася велика пожежа на одному з промислових об'єктів.
В Мережі опублікували кадри з місця події. На них видно полум'я і стовп чорного диму на місці пожежі.
"Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Загорівся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні служби" — цитується губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
За іншими даними, пожежа сталася на одній з нафтобаз в селі Головчино.
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни".
Відзначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.
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