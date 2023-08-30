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Зрадників дістала карма: дрони вдарили по кадирівцях і колаборантах на півдні

Олексій Тесля
30 серпня 2023, 10:50 оновлено 30 серпня, 10:53
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Під удар дронов потрапили організатори нелегітимних російських "виборів" на Запоріжжі.
Кам'янка-Дніпровська
Завдано удару по окупантах у місті Кам'янка-Дніпровська / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

На тимчасово окупованій території Запорізької області Служба безпеки України завдала удару безпілотниками по російських окупантах і колаборантах.

Під удар дронів потрапили організатори нелегітимних російських "виборів" на тимчасово окупованій частині Запорізької області, розповіли співрозмовники УП у спецслужбі.

Підкреслюється, що під удар СБУ потрапила так звана "виборча дільниця" в тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська в той момент, коли там проходив збір так званих "голів дільничних виборчих комісій" всього району.

відео дня

У збіговиську зрадників брали участь понад 30 колаборантів, яких охороняли російські військові, зокрема, кадировці.

"Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів і кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкоригувала" плани окупантів", - йдеться в повідомленні.

Джерело в СБУ уточнило, що атака проходила в кілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити пізніше, але вже зараз відомо про багатьох поранених.

Дивіться відео - удар по окупантах на Запоріжжі:

Screenshot
Удар дронів на Запоріжжі / скріншот

Раніше в ГУР розкрили деталі ударів на півдні. Сили опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку і знищення ряду ворожих об'єктів.

Нагадаємо, раніше в Криму був підірвано ракетний комплекс та РЛС окупантів РФ. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.

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СБУ дрони Запорізька область війна Росії та України
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