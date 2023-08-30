Зрадників дістала карма: дрони вдарили по кадирівцях і колаборантах на півдні

На тимчасово окупованій території Запорізької області Служба безпеки України завдала удару безпілотниками по російських окупантах і колаборантах.
Під удар дронів потрапили організатори нелегітимних російських "виборів" на тимчасово окупованій частині Запорізької області, розповіли співрозмовники УП у спецслужбі.
Підкреслюється, що під удар СБУ потрапила так звана "виборча дільниця" в тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська в той момент, коли там проходив збір так званих "голів дільничних виборчих комісій" всього району.
У збіговиську зрадників брали участь понад 30 колаборантів, яких охороняли російські військові, зокрема, кадировці.
"Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів і кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкоригувала" плани окупантів", - йдеться в повідомленні.
Джерело в СБУ уточнило, що атака проходила в кілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити пізніше, але вже зараз відомо про багатьох поранених.
Дивіться відео - удар по окупантах на Запоріжжі:
Раніше в ГУР розкрили деталі ударів на півдні. Сили опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку і знищення ряду ворожих об'єктів.
Нагадаємо, раніше в Криму був підірвано ракетний комплекс та РЛС окупантів РФ. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.
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