"Вражена і налякана": лідер Молдови прямо звинуватила РФ у кривавому теракті в Оленівці

Майя Санду звинуватила РФ у вбивстві в Оленівці / Reuters

Росія винна в масовому вбивстві українських військовополонених в окупованій Оленівці, повідомила в Twitter президент Молдови Майя Санду.

"Вражена і налякана вбивством Росією українських військовополонених у виправній установі в Оленівці. Ця невиправдана війна проти України є серйозним порушенням міжнародного права і порушенням прав людини. Ми рішуче засуджуємо її дії та закликаємо до міжнародного розслідування і санкцій", - зазначила Санду.

Теракт в Еленовке

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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