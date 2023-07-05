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Рішення саміту НАТО у Вільнюсі задовольнить Україну - президент Литви

Юлія Куришко
5 липня 2023, 13:28 оновлено 5 липня, 13:35
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Литовський очільник висловив надію, що рішення прийняті на саміті "не розчарують українців".
Рішення саміту НАТО у Вільнюсі задовольнить Україну - президент Литви
У Вільнюсі проведуть саміт НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО, що відбудеться у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

Литовський очільник висловив надію, що президент України Володимир Зеленський після приїзду до Вільнюса "обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах - максимум, але вже точно отримає багато чого", передає LRT.

Президент наголосив, що не став би так категорично формулювати, що Україна не отримає запрошення в НАТО після війни "в тій чи іншій формі", адже, за його словами, це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі.

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"У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати", - додав Науседа.

На його думку, успіх означатиме, якщо учасники саміту скажуть більше, ніж на саміті в Бухаресті у 2008 році. Він уточнив, що окремі держави приїдуть до Вільнюса зі своїми додатковими пакетами підтримки.

"Точно є не одна, не дві та навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими державами та більш обережними державами та, сподіваюся, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб", - резюмував Науседа.

Вступ Україн до НАТО

Нагадаємо, що Шольц назвав незмінну умову членства України в НАТО. ФРН є однією з ключових країн, які мають опрацювати всі гарантії безпеки для української держави, підкреслив Шольц.

Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО. На думку Зеленського, саме президент США - це та людина, яка ухвалює рішення щодо того, буде Україна в НАТО, чи ні.

Зеленський очікує на запрошення України до НАТО. Зараз Україна разом із партнерами готується до саміту НАТО, який заплановано на літо у Вільнюсі. Вже зараз сторони опрацьовують зміст зустрічі.

У Зеленського назвали умову, за якої президент поїде на саміт НАТО у Вільнюс. Якщо на саміті в Вільнюсі не буде досягнуто результату, то президенту України не має сенсу та не варто витрачати час на таку поїздку, підкреслив Жовква.

Більше політичних новин:

війна в Україні НАТО саміт у Вільнюсі
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