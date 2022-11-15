Трюдо, Лавров / reuters

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо жорстко опустив Сергія Лаврова на саміті G20.

Як повідомляє CBC News, Трюдо назвав заяви Лаврова про роботу американських лабораторій в Україні "абсолютним сміттям".

Виступаючи на форумі з охорони здоров'я в рамках саміту G20, Трюдо закликав лідерів і дипломатів краще працювати з фактами.

Це сталося після того, як Лавров в черговий раз згадав про "таємні американські біолабораторії", нібито працюють на території України.

"Канада стала однією з найрішучіших країн, які на саміті G20 в Індонезії наполягали на тому, щоб лідери "Великої двадцятки" засудили Росію за погіршення інфляції і глобальної безпеки в результаті її війни в Україні", - відзначають експерти видання.

Саміт G20

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується.

Відразу в перший день Великої двадцятки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув замість Путіна, втік з саміту на індонезійському острові Балі до його закінчення.

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