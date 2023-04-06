Парламент Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО

Сейм Литви прийняв резолюцію до літнього саміту (11-12 липня) НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення для України про приєднання до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви.
У документі йдеться, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до НАТО, а підписати протоколи про членство і запустити процес ратифікації, коли умови це дозволять.
Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО в прагненні до досягнення миру як в Україні, так і в Європі.
"Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести помилковість тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим", - заявив керівник литовського парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільйоніс.
Крім того, як говориться в документі, є необхідність посилити оборону в Балтійському регіоні, збільшити кількість військ НАТО в Литві до рівня армійської бригади і модернізувати систему протиповітряної оборони країни.
Членство України в Євросоюзі
17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.
23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.
2 лютого 2023 року в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.
9 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Глава держави провів низку зустрічей з лідерами Європейського Союзу, виступив у Європарламенті та взяв участь у саміті країн-учасниць Євросоюзу.
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