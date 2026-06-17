Навіщо РФ била по Лаврі та кіностудії Довженка: експерт назвав нові потенційні цілі

Ви дізнаєтесь:
- Чому РФ почала бити за культурним та історичним пам'яткам України
- Які ще місця під загрозою
Під час чергової масованої атаки російські війська завдали ударів по культових культурних та релігійних об’єктах України. Серед постраждалих - Києво-Печерська лавра (об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), столична кіностудія імені Довженка, Мистецький арсенал, а також історичні будівлі у Дніпрі та Харкові. На кіностудії Довженка ворог знищив найбільшу костюмну колекцію України, зокрема оригінальне вбрання до фільму "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова.
Генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун в колонці для Главреду пояснив, що такі дії не є випадковістю. Це продумана стратегія тероризму, спрямована на стирання української ідентичності, історії та пам'яті. Москва, яка не має власного глибокого коріння, намагається привласнити українську спадщину, а те, що не може загарбати - знищує.
"Удар по Лаврі, яка десятиліттями вважалася оплотом УПЦ МП, - це фактичне визнання Москвою втрати контролю над релігійним простором України. Тут спрацював дикунський принцип: "Так не доставайся же ты никому!"", - зазначає експерт.
Ягун порівняв сучасний рашизм із нацизмом через зверхнє ставлення до інших народів та намагання ліквідувати вищу і давнішу культуру. Він нагадав, що подібні методи СРСР використовував ще у 1990–1991 роках, підриваючи пам'ятники українським діячам.
Окрім ідеологічного нищення, Кремль намагається вирішити два прагматичні завдання:
- Спровокувати дзеркальну відповідь. Росія прагне, щоб ЗСУ вдарили у відповідь по умовному "Мосфільму" чи Собору Василія Блаженного, аби звинуватити Україну у своїх же методах. Проте українські ракети летять виключно по військових заводах та логістиці.
- Створити інформаційну завісу. Картинкою палаючих київських святинь Кремль намагається відволікти внутрішнього споживача від власних військових поразок, зокрема від паливної кризи та втрати вогневого контролю в Криму.
Нові потенційні цілі російського терору
За оцінкою Віктора Ягуна, під загрозою майбутніх кремлівських атак залишається низка знакових об’єктів:
- Софія Київська та Михайлівський Золотоверхий собор - головні духовні святині України, удари по яких Кремль може спробувати завдати задля залякування та створення пропагандистської картинки.
- Національне військове меморіальне кладовище - місце спочинку полеглих українських воїнів. Оскільки ворог діє як терорист, спроби атакувати навіть місця поховань є цілком ймовірними.
Втім, за прогнозами експерта, така кривава тактика відволікання матиме короткочасний ефект, адже реальні економічні та фронтові проблеми наздоганяють РФ значно швидше.
Яка ціль атак РФ по столиці - думка експерта
Очільник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24 наголосив, що пошкодження системи водопостачання може стати однією з головних загроз для Києва в літній період. За його словами, існує ризик цілеспрямованих атак на інфраструктуру водопостачання столиці.
"Ворог намагатиметься залишити Київ без води і до цього треба готуватися кожному киянину. Якщо у випадку зі світлом переважно всі вже мають EcoFlow і подібні зарядні станції, то в інших випадках треба ретельно готуватися", - попередив він.
Ігнатьєв радить без паніки сформувати мінімальний запас води на кілька днів. За його словами, необхідно мати приблизно 2 літри питної води на одну людину на добу та 3-4 літри технічної.
Масований удар по Україні 15 червня - останні новини за темою
Речник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про масштабні наслідки руйнівного удару РФ по житлових будинках у Києві, внаслідок якого постраждало понад 40 об’єктів, а кількість поранених продовжує зростати. Відомо, що обстріли зачепили численні райони столиці, спричинивши пожежі та перебої з електропостачанням. Загальна ситуація залишається напруженою з постійною загрозою нових атак.
Також повідомлялось про пожежу на даху Успенського собору, яка сталася через цілеспрямований російський удар по Києво-Печерській лаврі. Речник Київської митрополії Євстратій (Зоря) констатував значні пошкодження культових споруд та закликав до молитви за їх збереження. За даними начальника КМВА, атака була прямою і завдала серйозної шкоди архітектурному комплексу.
Як раніше повідомляв Главред, внаслідок нічного ракетно-дронового удару Росії на Київщині горіли будинки і склади, внаслідок чого постраждали троє осіб, серед яких дитина. Голова Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що окупанти використовували різні види озброєння, завдаючи ударів по об’єктах інфраструктури у п’яти районах області.
Вас може зацікавити:
- Масований удар по Москві - в Reuters повідомили про серйозні наслідки атаки
- Росія почала запускати по Україні нові дрони: "Флеш" попередив про небезпеку
- Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертви
Про персону: Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред