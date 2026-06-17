Навіщо РФ била по Лаврі та кіностудії Довженка: експерт назвав нові потенційні цілі

За словами експерта, окрім ідеологічного нищення, Кремль намагається вирішити два прагматичні завдання.

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Слідом за атакою на Лавру РФ може завдати нових ударів по історичним пам'яткам України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ДСНС, ua.depositphotos.com

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Чому РФ почала бити за культурним та історичним пам'яткам України

Які ще місця під загрозою

Під час чергової масованої атаки російські війська завдали ударів по культових культурних та релігійних об’єктах України. Серед постраждалих - Києво-Печерська лавра (об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), столична кіностудія імені Довженка, Мистецький арсенал, а також історичні будівлі у Дніпрі та Харкові. На кіностудії Довженка ворог знищив найбільшу костюмну колекцію України, зокрема оригінальне вбрання до фільму "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова.

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Генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун в колонці для Главреду пояснив, що такі дії не є випадковістю. Це продумана стратегія тероризму, спрямована на стирання української ідентичності, історії та пам'яті. Москва, яка не має власного глибокого коріння, намагається привласнити українську спадщину, а те, що не може загарбати - знищує.

"Удар по Лаврі, яка десятиліттями вважалася оплотом УПЦ МП, - це фактичне визнання Москвою втрати контролю над релігійним простором України. Тут спрацював дикунський принцип: "Так не доставайся же ты никому!"", - зазначає експерт.

Ягун порівняв сучасний рашизм із нацизмом через зверхнє ставлення до інших народів та намагання ліквідувати вищу і давнішу культуру. Він нагадав, що подібні методи СРСР використовував ще у 1990–1991 роках, підриваючи пам'ятники українським діячам.

Окрім ідеологічного нищення, Кремль намагається вирішити два прагматичні завдання:

Спровокувати дзеркальну відповідь. Росія прагне, щоб ЗСУ вдарили у відповідь по умовному "Мосфільму" чи Собору Василія Блаженного, аби звинуватити Україну у своїх же методах. Проте українські ракети летять виключно по військових заводах та логістиці.

Росія прагне, щоб ЗСУ вдарили у відповідь по умовному "Мосфільму" чи Собору Василія Блаженного, аби звинуватити Україну у своїх же методах. Проте українські ракети летять виключно по військових заводах та логістиці. Створити інформаційну завісу. Картинкою палаючих київських святинь Кремль намагається відволікти внутрішнього споживача від власних військових поразок, зокрема від паливної кризи та втрати вогневого контролю в Криму.

Нові потенційні цілі російського терору

За оцінкою Віктора Ягуна, під загрозою майбутніх кремлівських атак залишається низка знакових об’єктів:

Софія Київська та Михайлівський Золотоверхий собор - головні духовні святині України, удари по яких Кремль може спробувати завдати задля залякування та створення пропагандистської картинки.

та - головні духовні святині України, удари по яких Кремль може спробувати завдати задля залякування та створення пропагандистської картинки. Національне військове меморіальне кладовище - місце спочинку полеглих українських воїнів. Оскільки ворог діє як терорист, спроби атакувати навіть місця поховань є цілком ймовірними.

Втім, за прогнозами експерта, така кривава тактика відволікання матиме короткочасний ефект, адже реальні економічні та фронтові проблеми наздоганяють РФ значно швидше.

Яка ціль атак РФ по столиці - думка експерта

Очільник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24 наголосив, що пошкодження системи водопостачання може стати однією з головних загроз для Києва в літній період. За його словами, існує ризик цілеспрямованих атак на інфраструктуру водопостачання столиці.

"Ворог намагатиметься залишити Київ без води і до цього треба готуватися кожному киянину. Якщо у випадку зі світлом переважно всі вже мають EcoFlow і подібні зарядні станції, то в інших випадках треба ретельно готуватися", - попередив він.

Ігнатьєв радить без паніки сформувати мінімальний запас води на кілька днів. За його словами, необхідно мати приблизно 2 літри питної води на одну людину на добу та 3-4 літри технічної.

Масований удар по Україні 15 червня - останні новини за темою

Речник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про масштабні наслідки руйнівного удару РФ по житлових будинках у Києві, внаслідок якого постраждало понад 40 об’єктів, а кількість поранених продовжує зростати. Відомо, що обстріли зачепили численні райони столиці, спричинивши пожежі та перебої з електропостачанням. Загальна ситуація залишається напруженою з постійною загрозою нових атак.

Також повідомлялось про пожежу на даху Успенського собору, яка сталася через цілеспрямований російський удар по Києво-Печерській лаврі. Речник Київської митрополії Євстратій (Зоря) констатував значні пошкодження культових споруд та закликав до молитви за їх збереження. За даними начальника КМВА, атака була прямою і завдала серйозної шкоди архітектурному комплексу.

Як раніше повідомляв Главред, внаслідок нічного ракетно-дронового удару Росії на Київщині горіли будинки і склади, внаслідок чого постраждали троє осіб, серед яких дитина. Голова Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що окупанти використовували різні види озброєння, завдаючи ударів по об’єктах інфраструктури у п’яти районах області.

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Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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