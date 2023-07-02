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Пономарьов розповів, чи дуже ймовірний у Кремлі палацовий переворот

Дмитро Відоменко
2 липня 2023, 09:46 оновлено 2 липня, 09:46
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Росія поки не близька до сценарію палацового перевороту, але процес відбудеться дуже швидко в момент, говорить Ілля Пономарьов.
Кремль, Пономарьов
Сценарій палацового перевороту в Росії можливий - Пономарьов / колаж Главред, фото УНІАН

Сценарій палацового перевороту в Кремлі цілком можливий. Про це заявив координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Цей сценарій можливий. Думаю, що Росія поки не близька до цього сценарію, але процес відбудеться дуже швидко в момент, коли вона програє, і росіяни усвідомлюють свій програш, виходу немає, попереду безпросвітний морок і з'явиться дуже конкретна небезпечність. У цей момент все може статися. Так що це точно є похідною від ситуації на фронті", ‒ сказав він.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець в області високих технологій. Депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває в США, пише Вікіпедія.

Чи може статися переворот в РФ

Ексдепутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначає, що у Росії скоро почне діяти принцип "рятуйся, хто може". Диктатор Володимир Путін може "здати" Росію в обмін на те, щоб його не покарали за злочинне вторгнення в Україну і "дали спокійно дожити". Але якщо він цього не зробить, то російські еліти можуть здати його самі, домовившись із Заходом про гарантії та перехідний період.

Також раніше Геннадій Гудков зазначав, що диктатор Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Глава Кремля відчуває своє безсилля. За словами Гудкова, у Кремлі зріє переворот. Опозиціонер переконаний, що Путін шукає підтримки у ФСБ, яка раніше вже конфліктувала з військовими.

Російський блогер і журналіст Майкл Накі зазначає, що Путін стрімко втрачає союзників. РФ нізвідки черпати ресурси, а те, що вона отримує від Ірану та інших країн, є результатом обміну або покупки. Блогер впевнений в тому, що з кожним днем людей і країн, готових стати союзниками Росії, стає все менше.

Дивіться на відео інтерв'ю Іллі Пономарьова Главреду:

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