Війна Росії проти України триватиме мінімум ще два роки - експерт

Українці показали, що Кремль недооцінив їхню дуже високу здатність вести війну, вважає Олександр Морозов.

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Морозов розповів про тривалість війни / колаж: Главред, фото: facebook/amoro59, 93-я ОМБр Холодний Яр

В інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов зробив прогноз про терміни війни Росії проти України.

"Звичайно, прогнозувати завжди складно, тому що події можуть змінюватися через раптові обставини. Однак якщо все буде відбуватися так, як зараз, активне військове протистояння українців і росіян триватиме ще як мінімум два роки. Українці показали, що Кремль недооцінив їхню дуже високу здатність вести війну, а Москва, як і раніше, має величезні ресурси для продовження бойових дій", - розповів Морозов.

Це війна на виснаження. Можливо, все зупиниться в результаті якої-небудь події, ознак якої наразі ми не бачимо, підсумував експерт.

Дивіться відео версію інтерв'ю з Олександром Морозовим:

Нагадаємо, що Морозов розповів, за яких умов країни Заходу застосують наземні війська та ракетні удари по Росії. В якості відповіді країни Заходу можуть застосувати як наземні війська, так і завдати ракетних ударів.

Опозиціонер назвав терміни зміни влади у РФ. У країні-агресорі РФ на сьогодні немає варіанту зміни влади, заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

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