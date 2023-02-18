Польща передасть Україні танки Leopard 2 і PT-91 протягом одного-двох місяців – Дуда

Українські військові в Польщі успішно тренуються на танках і тренажерах, підкреслив Анджей Дуда.

Анджей Дуда розкрив терміни поставок танків Україні / Bundeswehr, УНІАН

Протягом одного-двох місяців Варшава зможе передати Києву танки Leopard 2, а також PT-91, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові зараз проходять у Свентошові (танковий полігон на південному заході Польщі - ред.)", - підкреслив він в інтерв'ю Укрінформу.

Польський лідер звернув увагу на те, що українські військові в Польщі тренуються на танках і тренажерах, тому відбувається повна підготовка з обслуговування танків, які передадуть Україні.

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"Я дуже розраховую на те, що в ті часові рамки, про які ви говорите, можна надати таку допомогу Україні", — додав Дуда.

Раніше повідомлялося, що Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською навалою. Українська армія вже отримала від Польщі 250 радянських танків Т-72. На цьому країна вирішила не зупинятися, а тому незабаром ЗСУ отримають ще більш сучасних модифікацій танків.

Як зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції зі своїм шведським колегою, Польща планує відправити Україні 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 танків Leopard.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або Міг-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайн. Зараз такого питання на порядку денному немає.

"Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні). Якщо такі переговори будуть серед союзників або в рамках "Рамштайн", або в більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, будемо брати в цьому участь", — підкреслив Войцех Скуркевич.

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