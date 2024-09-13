'Справа просунулася': Сікорський та Сибіга висловилися про Український легіон у Польщі

Триває фіналізація цього проєкту на рівні міністерств оборони обох країн, після чого він перейде до практичної реалізації, розповів глава МЗС України.

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Сибіга та Сікорський зробили заяви щодо Українського легіону в Польщі / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, mfa.gov.ua

Українські військові готуватимуться до бойових дій на території Польщі. Переговори про створення українського легіону перебувають на завершальній стадії. Про заявив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його українського колега Андрій Сибіга на пресконференції в МЗС України.

"В угоді, яку підписали Зеленський з Туском, є положення, які передбачають взаємодію обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на території Польщі, який складатиметься з добровольців громадян України, які проживають за кордоном", - зазначив Сибіга.

Водночас він зауважив, що для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають здійснитись певні практичні кроки на рівні міністерств оборони країн.

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"Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проект перейде в практичну площину", - додав очільник МЗС України.

Сікорський підтвердив слова Сибіги та пояснив, що обговорювалось питання щодо набору громадян України до українського легіону в Польщі.

"Ми не будемо вдаватися в подробиці, щоб не давати Росії додаткову інформацію та давати їй шанси на саботажі. Але треба сказати, що ми трошки просунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території Польщі", - наголосив польський міністр.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Створення "Українського легіону" у Польщі - що відомо

Нагадаємо, Україна та Польща домовилися про створення добровольчого військового підрозділу з громадян України, що перебувають у країнах ЄС. Президент Володимир Зеленський повідомив, що легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений за допомогою партнерів.

Також заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський пояснив, що набір бійців буде здійснюватися через українські консульства, оскільки Польща не має законодавчих можливостей для цього. Після реєстрації в консульствах, добровольці проходитимуть базову підготовку в Польщі, а потім вирушать до України для служби на передовій.

Як повідомляв Главред, у вересні сотні бійців "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ для захисту України від агресії Росії. Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що кількість учасників залежатиме від відкриття нових тренувальних баз і готовності Польщі прийняти та навчити військових. В Польщі вже подано понад дві тисячі заявок на участь у легіоні.

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