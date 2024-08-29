УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ми не воюємо з РФ": Рим не дозволяє ЗСУ бити італійською зброєю по Росії

Олексій Тесля
29 серпня 2024, 18:31
176
Кожна країна вирішує сама, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю, каже Антоніо Таяні.
SAMP/T, Антоніо Таяні
Антоніо Таяні нагадав про передану Україні італійську зброю / Колаж: головред, фото: flickr, Estonian Presidency

В Італії прокоментували питання ймовірності надання дозволу Збройним силам України завдавати ударів по цілях у РФ переданою Києву зброєю.

Позиція Італії з цього питання не змінилася і Україні не дозволять завдавати ударів переданою зброєю по території Росії, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Corriere Della Sera.

За словами високопоставленого італійського чиновника, кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю.

відео дня

Водночас глава МЗС Італії нагадав про те, що його країна надала здебільшого оборонну зброю. Зокрема, зараз вона збирається передати систему ППО SAMP/T, яка "не може бути використана на російській території".

"Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни вирішуватимуть, як вони вважають за потрібне", - додав Таяні.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Раніше повідомлялося, що Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю. Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

Як повідомлялося раніше, ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ. Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається домогтися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він підкреслив, що таке рішення зможе змінити хід війни.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини Італії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:34 Синоптик
Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

19:25 Україна
У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

19:13 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію 40562

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря 23031

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря

На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі 10321

На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

Говорити не може, їсть через шприц : що відбувається в житті путіністки Олени Воробей 4436

"Говорити не може, їсть через шприц": що відбувається в житті путіністки Олени Воробей

Останні новини

20:51

Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

20:10

Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

20:08

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

19:34

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:27

"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:25

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

19:13

У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

19:10

Ракета-дрон "Паляниця" нищить ворогівПогляд

18:32

Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони

Реклама
18:31

"Ми не воюємо з РФ": Рим не дозволяє ЗСУ бити італійською зброєю по Росії

18:30

Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

18:10

Зірка "Слуги народу" розповів про знущання в поліції: "Били мене"

18:06

Дуже жорсткі бої: Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту на сході

18:06

В Україні розбився F-16: що відомо про катастрофу - WSJ

17:57

"Авіація РФ під загрозою знищення": експерт розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця"

17:49

Оригінальніше і дешевше, ніж квіти: що подарувати вчителю на 1 вересня

17:39

Володарка найширшого язика в світі: як виглядає жінка-рекордсменка

17:28

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців

17:12

Шоу, де гумор та імпровізація вирішують все: на ТЕТ прем’єра нового проєкту "Батли"Відео

17:05

Загроза для міст-стотисячників: у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська

Реклама
17:02

Попри позицію США: в ЄС заявили про допомогу Україні коштом доходів від росактивів

16:52

Потрібен інший підхід: військовий розповів, як можна перемогти Росію

16:48

В США чоловік отримав штраф за надування мильних бульбашок: в чому причина

16:36

"Завдання реалізовуються": Зеленський терміново скликав на нараду військових

16:26

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають

16:16

ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів

16:14

Подоляк назвав три причини, чому переговори із РФ зараз неможливі: коли це може статись

16:12

Світло раптово почало пропадати: у багатьох областях ввели аварійні графіки

16:10

Сергій Притула готується до нового весілля - що сталося між ним та дружиною

16:08

Повзуча окупація: відомо, що може стабілізувати фронт біля Покровська

15:51

Вдягається в лахміття, харчується на смітнику: хто найдивніший мільйонер в світі

15:38

В Уряді підтвердили впровадження економічного бронювання: критерії та дата

15:31

Оцінку діям Кудрицького із захисту підстанцій мають дати правоохоронці - Корольчук

15:19

Прорив у можливостях: що відомо про нову балістику для ЗСУ - The War Zone

14:42

Як зробити скріншот екрана на ноутбуці: три прості, але дієві порадиВідео

14:36

Жахливі наслідки обстрілу: в Україні порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС - МАГАТЕ

14:14

"Бої дуже важкі": в DeepState оцінили загрозу оточення Торецька

13:58

Церковне свято 30 серпня: що заборонено робити у день трьох святих

13:44

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капустуВідео

13:34

Як за секунди очистити блендер: жінка показала дивовижний методВідео

Реклама
13:28

Чи будуть блекаути зимою: глава Укренерго зробив важливий прогноз

13:21

"Росіяни лізуть з усіх щілин": військовий розкрив критичну ситуацію під Покровськом

13:15

Дістане до Москви і не тільки: у Зеленського розповіли деталі про нову українську ракету

12:43

ДБР оголосило нардепа Дмитрука у міжнародний розшук: підозрюється у 4 злочинах

12:40

Довіряти їм не можна: Сирський зробив важливу заяву про переговори з РФ

12:31

У 15 областях і Києві збільшили обмеження: де сьогодні не буде світла

12:30

Відомий український співак-військовий засвітився в Курській області

12:30

Як випрати ковдру з синтепону в домашніх умовах: результат приємно вразить

12:00

Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні

11:58

Дмитро Нагієв визначився і показав свою позицію щодо війни

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти