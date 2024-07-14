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Замахи на Путіна: у РФ закотили істерику після заяви Буданова

Олексій Тесля
14 липня 2024, 11:45
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Марії Захаровій привиділися "американські гроші", на які нібито готували замахи на Володимира Путіна.
Буданов, Захарова
У РФ забилися в істериці після заяви Кирила Буданова / Колаж: Главред, Фото: ГУР, скріншот

У країні-агресорі РФ істерично відреагували на озвучену начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим інформацію про те, що на диктатора Володимира Путіна готувалися замахи.

Представник МЗС Марія Захарова заявила, що замахи на Путіна нібито готувалися на гроші США. Її слова наводить РБК.

Одразу після замаху на Дональда Трампа МЗС РФ згадало про нещодавню заяву Кирила Буданова. У відомстві Сергія Лаврова повідомили, що замах на Путіна нібито готувався на гроші США.

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"Так цей замах готувався, знову ж таки, на американські гроші, без яких ніякої шкідливої діяльності ГУР, СБУ і взагалі Банкової і не було б", - ляпнула Захарова.

Зазначимо, що напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков також прокоментував заяву Буданова. При цьому він очікувано приплів "загрози" з боку України.

"Усі загрози від київського режиму очевидні. Тому безпека першої особи забезпечується на належному рівні", - сказав Пєсков.

Що сказав Буданов

На російського диктатора Володимира Путіна здійснювали замахи. Однак ці спроби були невдалими, розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, ГУР Міноборони України відомо про замахи на Путіна.

"Вони (спроби вбити Путіна - ред.) були, але, як бачите, теж поки що невдалі", - сказав Буданов.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Як повідомлялося раніше, контррозвідка і Служба безпеки України розкрили мережу агентів, які за вказівкою ФСБ готували замах на президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва. Крім Зеленського, російські спецслужби також планували вбити главу СБУ Василя Малюка, главу ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Минулого року стало відомо, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Володимир Путін ГУР Марія Захарова Кирило Буданов
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