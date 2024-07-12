Чутки про замах на директора Rheinmetall: в Німеччині звернулись до Росії

Глава німецького МВС зазначила, що служби безпеки Німеччини будуть робити все, щоб запобігти загрозам з боку Росії.

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У Німеччині відреагували на інформацію про план РФ вбити главу Rheinmetall / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

У Німеччині дуже серйозно ставляться до повідомлень про російський план змови з метою вбивства генерального директора виробника зброї Rheinmetall. В уряді Німеччини відреагували на інформацію про замах і звернулись до Росії, повідомляє Reuters.

У четвер CNN і New York Times повідомили про розкриття американською розвідкою російського плану, який передбачав вбивство Арміна Паппергера, генерального директора компанії, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

За даними ЗМІ, цей замах є частиною серії планів російських спецслужб на вбивство керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України.

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Вашингтон сповістив Німеччину, і німецькі служби безпеки успішно захистили Паппергера.

"Ми не дозволимо Росії залякати себе і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Один з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів, компанія Rheinmetall, не підтвердила ці повідомлення напряму. Проте в своїй офіційній заяві вона зазначила, що завжди вживає всі необхідні заходи для забезпечення безпеки, регулярно консультуючись з органами безпеки.

Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.

Російський план щодо дестабілізації ситуації в Європі - загроза війни РФ і НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, німецькі та американські спецслужби успішно зірвали спробу вбивства Арміна Паппергера, генерального директора компанії Rheinmetall, яка виробляє та постачає зброю до України, вказує CNN.

Росія намагається використовувати вразливі місця світової підводної інфраструктури, такі як трубопроводи та кабелі електропередач, у своїй "гібридній війні". Це ставить під загрозу безпеку мільярда жителів Європи та Північної Америки. Заступник командувача Військово-морським командуванням ОЗС НАТО (Marcom) віце-адмірал Дідьє Малетер заявив, що мережа підводних кабелів і труб, на які покладаються енергопостачання і зв'язок Європи, не була створена з урахуванням загроз з боку Кремля та інших супротивників НАТО, повідомляє The Guardian.

Також німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, в якому прогнозується, що з 2026 року Росія може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного альянсу.

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