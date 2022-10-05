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"Поки трактор не відтягне останній танк РФ": Британія підтримуватиме Україну до перемоги - глава МЗС

5 жовтня 2022, 10:13

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що "рука допомоги" буде протягнута до того часу, коли буде відновлена територіальна цілісність України.

Джеймс Клеверлі
Джеймс Клеверлі заявив про підтримку Україні у війні/ Фото Вікіпедія, скріншот

Новий британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що Велика Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії, доки наша країна не переможе.

Британія продовжить надавати допомогу Україні в протистоянні країні-агресору, поки "трактор не відтягне останній російський танк". Про це Клеверлі сказав на конференції Консервативної партії, пише Sky News.

Глава МЗС зазначив, що "рука допомоги" буде протягнута до того часу, коли буде відновлена територіальна цілісність України.

"Ми будемо підтримувати їх, доки не буде відновлена їхня територіальна цілісність. Ми будемо підтримувати їх, доки український трактор не відтягне останній російський. Нам потрібно володіти стратегічною витривалістю, щоби довести справу до кінця", – заявив міністр.

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Клеверлі додав, що, якщо цього не зробити, то кожен потенційний агресор отримає повідомлення про "тендітну рішучість британців".

"І ми не можемо, ми не повинні, ми не будемо посилати це повідомлення в світ. І якщо ви слухаєте цей виступ, пане Путін або пане Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", – заявив він.

Як повідомляв Главред, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ліз трас заявила, що українцям вдалося перехитрити російського президента Володимира Путіна. Коли він вторгався на українські території, то не очікував такого сильного опору. Через це саме вторгнення стало стратегічною помилкою російського диктатора.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Ліз Трас дуже ускладнить життя російському диктатору.

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