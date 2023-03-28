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"Поки не вимруть останні покоління, що жили при Путіні": Сотник назвав терміни декриміналізації РФ

28 березня 2023, 09:08
У країні-окупанті Росії повинна відбутися декриміналізація, а це "велика та нерозв'язна проблема", вважає Олександр Сотник.
Олександр Сотник
Олександр Сотник вважає, що Росії потрібна декриміналізація / Фото Facebook, politring.com

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник оцінив шанси того, що в країні-окупанті Росії після перемоги України у війні на якийсь час буде встановлено зовнішнє управління, як це було в Німеччині після поразки у Другій світовій.

За словами Сотника, для того, щоб це сталося, повинна відбутися декриміналізація Росії, а це "велика і нерозв'язна проблема".

"Ми маємо справу не лыше з рашизмом, фашизмом, а й з необільшовизмом. А що таке більшовизм? Це, передусім кримінал. Там Пригожин - кримінал, Путін - кримінал ... у всіх верствах населення кримінал. Тому необхідна декриміналізація. А хто це робитиме? Яким чином? Як можна декриміналізувати щось силами самого криміналу? Така "совкова" система, і їй понад сто років. Її можна лише знищити. Як можна декриміналізувати АУЄшніков (рух Арештантський устрій єдиний)? Ніяк, там вже кожна клітинка організму кримінальна, кожна думка кримінальна. Тому я вважаю, що це глухий кут", - сказав Сотник під час чату на Главреді.

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Журналіст вважає, що поки не вимруть останні покоління, що жили при Путіні, про декриміналізацію не може бути й мови.

"Сама ментальність повинна змінитися. Тому кілька поколінь будуть просто приречені страждати, усвідомлювати і змінюватися зсередини. Коли людина кидає палити, її організм змінюється не одразу – на клітинному рівні зміни відбуваються лише через сім років. Так і тут. Цей організм повинен оновитися повністю, щоб в основі самосвідомості й підсвідомості населення не лежали кримінальні мотиви. Це зараз неможливо", - резюмував письменник.

Як повідомляв Главред, раніше глава Кремля Володимир Путін вперше заявив про загрозі розпаду РФ. Згідно з його прогнозом, тоді буде не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів лише по частинах.

Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

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