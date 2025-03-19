Викрадення РФ українських дітей: важлива заява Вашингтона щодо розслідування

Теммі Брюс прокоментувала ситуацію навколо роботи Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету.

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У Держдепі США зробили важливу заяву / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Що відомо:

Інформацію про викрадення РФ дітей з окупованих територій не видалено

Держдеп відповів на "теорії змови", що звучали

Незважаючи на припинення фінансування, інформацію, зібрану під егідою проєкту Єльського університету щодо викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не видалили, заявила прес-секретар Державного департаменту Теммі Брюс.

При цьому вона підтвердила, що адміністрація США припинила фінансову підтримку ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з України, повідомляє Європейська правда.

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"Фінансування було скорочено на основі оцінок, які ми робили щодо всього фінансування, чи відповідало воно нашому баченню сприяння американським інтересам", - уточнила представник Держдепу.

"Можу сказати, що теорії змови або страхи щодо того, що були видалені якісь дані, не є правдою. Це не так. Дані є, вони не були у веденні Держдепу, ми знаємо, хто керував даними і сайтом. Ми точно знаємо, що дані не видалені й не загубилися", - зазначила прессекретарка.

Зазначимо, що раніше група законодавців-демократів заявила про підстави вважати, що після припинення фінансування з боку США були втрачені докази викрадення Росією близько 30 тисяч дітей з України.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна за звинуваченням у викраденні українських дітей на окупованих РФ територіях.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Раніше було анонсовано перший візит Володимира Путіна до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляв Главред, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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