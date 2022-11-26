Підсадні качки замість солдатських матерів: Путін зганьбився на зустрічі з рідними загиблих окупантів

Володимир Путін зганьбився на зустрічі з "солдатськими матерями" / vedomosti.ru, скріншот

Учасниці зустрічі Володимира Путіна з матерями окупантів, які беруть участь у війні Україні, виявилися чиновницями і прокремлівськими активістками.

На зустріч з президентом РФ пустили 17 жінок, яких пропаганда РФ назвала солдатськими матерями, пише російський опозиційний проект "Можемо пояснити".

При цьому наголошується, що на зустріч не запросили представників Комітету солдатських матерів РФ, ані Ради матерів і дружин мобілізованих. Більш того, представниці з цих організацій, які намагаються домогтися запрошення від Кремля, виявили за собою стеження.

Хто брав участь у зустрічі:

Підкреслюється, що співрозмовницями Путіна в тому числі виявилися функціонерами ОНФ та інших провладних рухів, чиновниці і члени "Єдиної Росії". Зокрема, серед них були:

Московська чиновниця і депутат-єдинорос Ольга Бєльцева, що займає пост заступника директора ДБУ Центр дозвілля і спорту "Юність", член Отраднінского Ради депутатів. Як сказано на її сторінці, її спеціалітет — "надання спецдопомоги пільговим категоріям громадян".

Керівник підмосковного виконкому ОНФ Юлія Белехова, яка очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області. У 2016-му вона була в списках кандидатів ЄР до Держдуми.

Надія Узунова, яка відповідає в Усть-Абаканському "бойовому братстві" за збір гуманітарної допомоги для мобілізованих.

Член Громадської палати Орєхово-Зуєва Марина Мігунова, яка займається збором гуманітарної допомоги для мобілізованих.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Путін зустрівся нібито з матерями загиблих. Він вирішив згладити кути і пояснити, що "всі ми смертні" і якби солдати не загинули на війні, то вони могли б померти з іншої причини. Відео вже розлетілося в мережі.

"Важливо те, що всі ми смертні, ми всі під Господом, під Аллахом. І ми коли-небудь з цього світу все підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили", - сказав Путін.

Він акцентував увагу на тому, що в Росії багато гинуть в аваріях або вмирають від алкоголю.

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