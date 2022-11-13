'Башка відлетить': у РФ мобілізовані б'ють офіцерів

Розборки військових РФ / скріншот

Мобілізовані на війну в Україну з військової частини 95370 РФ колективно відчитали вищого офіцера через погану підготовку до відправки на фронт.

Про це повідомляє "Верстка", якій один з військовослужбовців передав відеозапис, на якому мобілізований вичитує офіцера.

Розбірки російських військових відбулися в парку "Патріот" (Московська область, в районі полігону Алабіно).

Військових не влаштовувало, що навчання проходять не так, як повинні: стріляти мобілізованих вчать на танковому полігоні та по уявних цілях, реальних мішеней їм не дали.

Крім того, мобілізовані обурилися зневажливим ставленням офіцерів до них. При цьому вони поводилися образливо стосовно командирів і застосували проти них фізичну силу.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородської області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.

Бійня сталася у Валуйському районі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох Стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.

Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

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