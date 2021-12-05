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"Пригнічують інакомислення": Блінкен і Лавров "пободалися" через Україну

5 грудня 2021, 07:53

Лавров назвав події в Україні у 2014 році "переворотом", а це не сподобалося Блінкену.

Ентоні Блінкен
Блінкен і Лавров "пободалися" через Україну / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня гаряче посперечалися через ситуацію в Україні.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, інцидент стався в середу, 1 грудня, на обіді напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі, коли Лавров назвав події в Україні у 2014 році "переворотом" і заявив, що НАТО і ЄС "пригнічують інакомислення і загрожують Росії".

У відповідь Блінкен нагадав, як сім років тому сили, лояльні тодішньому президенту України Віктору Януковичу, обстріляли мирних демонстрантів у Києві, убивши більше сотні людей, перш ніж відсторонений від влади політик втік до РФ.

Крім того, головний дипломат США вказав своєму російському колезі, що НАТО – це оборонний союз.

Нагадаємо, в Білому домі підтвердили переговори президента США Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна 7 грудня. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що Байден і Путін обговорять Україну.

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У Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

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новини США Ентоні Блінкен Сергій Лавров
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