"Пригнічують інакомислення": Блінкен і Лавров "пободалися" через Україну

Лавров назвав події в Україні у 2014 році "переворотом", а це не сподобалося Блінкену.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня гаряче посперечалися через ситуацію в Україні.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, інцидент стався в середу, 1 грудня, на обіді напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі, коли Лавров назвав події в Україні у 2014 році "переворотом" і заявив, що НАТО і ЄС "пригнічують інакомислення і загрожують Росії".
У відповідь Блінкен нагадав, як сім років тому сили, лояльні тодішньому президенту України Віктору Януковичу, обстріляли мирних демонстрантів у Києві, убивши більше сотні людей, перш ніж відсторонений від влади політик втік до РФ.
Крім того, головний дипломат США вказав своєму російському колезі, що НАТО – це оборонний союз.
Нагадаємо, в Білому домі підтвердили переговори президента США Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна 7 грудня. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що Байден і Путін обговорять Україну.
У Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.
Вам може бути цікаво:
- Україна володіє всіма необхідними інструментами для приєднання до НАТО - Блінкен
- "Крим - це Україна": Блінкен різко відреагував на агресію Росії
- США повною мірою виконають зобов'язання перед Україною у сфері безпеки - Блінкен
- "У серпні 2008 в Грузії вже рвонуло": Лавров вибухнув погрозами через плани України по НАТО
- Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з Путіним