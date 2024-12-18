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Чому Україна повинна вдарити по Москві: експерт розкрив стратегічний план

Маріна Фурман
18 грудня 2024, 16:57
178
На думку журналіста, масований удар по Москві неабияк налякав би росіян
ракета, Путин
Українським спецслужбам потрібно завдати ударів по Москві / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Україна повинна вдарити по Москві
  • Удари по столиці РФ значно послаблять країну-агресор

Українські дрони активно атакують російські аеродроми, НПЗ та інші військові цілі. Однак, щоб послабити та створити хаос всередині РФ, українським спецслужбам потрібно завдати ударів по Москві. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.

Він зазначив, щоб посіяти паніку серед росіян, то бити по Кремлі зовсім не обовʼязково.

"Україна повинна вдарити по Москві. По Москві! По Москва-Сіті, Держдумі, Білому дому в Москві, який на набережній, по центрах ухвалення рішень (по Кремлю навіть бити не треба), по Алабіно, Кубинці, по Останкіно, ВДТРК на вулиці Правди, по Жовтневому полю, по Шаболовці, тобто по центрах пропаганди.", - розповів публіцист.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, як удари по Москві вплинуть на хід війни:

Сотник наголосив, що масований удар по Москві неабияк налякав би росіян, які досі "не відчувають війни на власній шкурі".

"Вони (росіяни- ред.) там живуть у теплі, і їх нічого не стосується. А треба, щоб торкнулося, щоб до них прилетіло, щоб у них під ногами задрижала земля, щоб над їхньою головою свистіли ракети... От після цього дуже багато чого зміниться.", - пояснив журналіст.

Крім цього Сотник нагадав, що в Москві є три ТЕЦ по яких також можна завдати ударів, щоб "занурити" столицю країни-агресора РФ в темряву та холод.

"Потрібно просто ухвалити відповідне рішення і зробити це.", - підкреслив спікер.

Удари вглиб РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред,18 грудня, в російському Ростові-на-Дону прозвучали потужні вибухи. Андрющенко написав про пожежу на території заводу Ростсельмаш, який займається модернізацією бронетехніки та її ремонтом. Також місцеві повідомляли про уламки в районі Ростаертрола - підприємства, що виробляє гвинтокрили.

Нагадаємо, 14 грудня в Ульянівську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення.

Крім того, 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю держави-агресора Росії прямо на аеродромі було знищено винищувач Су-30. Напередодні в місті Краснодар унаслідок пожежі було виведено з ладу три залізничні локомотиви.

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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