Сукня в оренду, міцний коктейль і шикарний особняк: Борис Джонсон зіграв з дружиною пишне весілля

Джонсон, весілля / ua.depositphotos.com і УНІАН

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зіграв весілля зі своєю дружиною Керрі ‒ через рік після церемонії вінчання. Про це повідомили журналісти The Sun.

Весілля відбулося 30 липня в розкішному маєтку Дейлсфорд-Хаус. Воно належить видному спонсору Консервативної партії і другу Джонсона лорду Бамфорду.

Привітати подружжя з важливим для них днем прийшли близько 200 гостей. Для такого натовпу у дворі розмістили величезний білий намет. Її прикрасили копицями сіна і дерев'яними бочками.

До слова, свою сукню Керрі Джонсон не купувала і не шила на замовлення, а орендувала за 25 фунтів (1128 гривень).

Гостей, до речі, поїли міцними напоями "Негроні" – сумішшю джина, червоного вермуту і лікеру Кампарі з апельсиновою цедрою.

На весіллі були присутні сестра і батько Джонсона – Стенлі і Рейчел Джонсони - актриса Холлі Уелленс, політики Джейкоб Ріс-Могг, Надін Доріс та інші близькі друзі сім'ї Джонсонів.

Борис Джонсон з дружиною / https://ua.depositphotos.com/

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "За" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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